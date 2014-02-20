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3x meer zorg voor je haar
De nieuwe Philips Care & Control-straightener geeft je een steile look terwijl hij ook nog eens zorgzamer is voor je haar. 3x meer zorg voor je haar bij het ontkrullen dankzij een ionenconditioner, SilkySmooth keramische platen en digitale temperatuurregeling
Keramische platen
Temperatuur van 130 - 200 °C
Ionenconditioner
Dankzij deze hoge temperatuur kun je het model van je kapsel veranderen, voor het perfecte resultaat waarnaar je op zoek bent.
Geef je haar onmiddellijke verzorging met ionenconditoner. De negatieve ionen elimineren statische elektriciteit, verzorgen het haar en sluiten de haarschubben, zodat het haar nog intenser glanst. Het resultaat is prachtig glad, glanzend en pluisvrij haar.
Keramiek is microscopisch glad en van nature duurzaam, wat het een van de beste materialen voor ontkrulplaten maakt. De SilkySmooth-platen zijn zo bewerkt om de gladde en verzorgende eigenschappen van keramiek te verbeteren waardoor je haar een perfecte glans krijgt.
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4.8
van 5
17
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
viol
20/02/2014
Deutschland
Für Profis und Anfänger zu empfehlen!
schöne,glatte Haare ganz schnelle Die Temperatur ist mehrfach und auch recht hoch (bis 230°C)einstellbar, was bei dickem und krauserem Haar wirkungsvoll ist. Außerdem ist die eingestellte Temperatur innerhalb kürzester Zeit (max.10 Sekunden) erreicht und man kann sofort loslegen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Care & control HP8344/00 Care & Control, Glätteisen
Ja, ik raad dit product aan
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trollkjerring
29/09/2013
Deutschland
Dieses Produkt ist super
Der Haarglätter ist schnell aufgeheizt und mein schulterlanges Haar ist schnell gestylt . Eignet sich hervorragend bei Naturwellen . Das Haar bekommt wie versprochen einen leichten Glanz . Ich kann den Haarglätter jedem empfehlen !!!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Care & control HP8344/00 Care & Control, Glätteisen
Ja, ik raad dit product aan
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Biba666
30/04/2013
Deutschland
perfekt!
Der HP8345 von Philips ist nicht nur ein reines Glätteisen, er ist auch für Locken und Wellen super geeignet. Dank seiner speziellen SilkySmooth-Keramikplatten gleitet er richtig schön sanft durch das Haar und ist möglichst schonend. Besonders gut gefallen hat mir die Ionisierungsfunktion, die dafür sorgt dass die Haare sich nicht statisch aufladen und wunderschön glänzen. Das Glätteisen hat einen Überhitzungsschutz und eine automatische Tastensperre eingebaut, damit man während der Benutzung nicht aus Versehen die Temperatur umstellen kann. Das ist mir einmal bei meinem alten Glätteisen passiert, und das Ergebnis war wirklich unschön. Die Spitze bleibt durch die spezielle Beschichtung schön kühl, sodass man sich nicht die Finger verbrennt wenn man mal beide Hände braucht. Das einzige was mich bis jetzt stört ist, dass der Philips-Schriftzug auf dem Gerät sich schon jetzt ablöst, obwohl ich nur ein oder zwei Mal mit dem Finger darüber gerieben habe. Aber das tut der Funktion ja keinen Abbruch sondern stört eher mich als Ästhet.. ;-) Was soll ich noch sagen? 1,8m Kabel, ein wunderschönes Design, kinderleichte Handhabung.. Ich bin absolut begeistert!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Care & control HP8344/00 Care & Control, Glätteisen
Ja, ik raad dit product aan
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