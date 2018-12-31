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HP8324/00
Fonction ionique
Température de 220°C
Contrôle précis
Soignez vos cheveux grâce à la fonction ionique. Les ions négatifs éliminent l'électricité statique, renforcent vos cheveux et lissent les cuticules afin d'intensifier leur brillance. Résultat : des cheveux lisses, brillants et sans frisottis.
Le lisseur chauffe en un temps record : il est prêt à l'utilisation en 60 secondes
Notation globale