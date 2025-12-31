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HP8324/00
Ionenconditioner
Professionele temperatuur van 220°C
Maximale controle
Geef je haar onmiddellijke verzorging met ionenconditoner. De negatieve ionen elimineren statische elektriciteit, verzorgen het haar en sluiten de haarschubben, zodat het haar nog intenser glanst. Het resultaat is prachtig glad, glanzend en pluisvrij haar.
Dankzij de korte opwarmtijd kun je de straightener binnen 60 seconden gebruiken
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