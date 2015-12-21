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Arrêté

Lisseur ionique Essential Care

HP8320/00

4.6

| (5) Avis | 100% recommandent ce produit

Lissage facile avec la fonction ionique

Spécialement conçues pour une utilisation rapide et facile, les longues plaques du nouveau lisseur Essential Care avec fonction ionique vous permettent d'obtenir plus rapidement les cheveux lisses et brillants dont vous rêvez, tout en les préservant.

Voir tous les avantages

avec des plaques de 100 mm

Lissage facile avec la fonction ionique

  • Plaques en céramique (100 mm)

  • Température professionnelle de 210 °C

  • Fonction ionique

Plaques longues pour un lissage rapide et facile

Plaques longues pour un lissage rapide et facile

Les plaques plus longues permettent un meilleur contact avec les cheveux et vous aident à obtenir un résultat lisse et parfait plus rapidement.

Fonction ionique : plus de protection, pour des cheveux brillants et sans frisottis

Fonction ionique : plus de protection, pour des cheveux brillants et sans frisottis

Soignez vos cheveux grâce à la fonction ionique. Les ions négatifs éliminent l'électricité statique, renforcent vos cheveux et lissent les cuticules afin d'intensifier leur brillance. Résultat : des cheveux lisses, brillants et sans frisottis.

Température de 210 °C pour des résultats dignes d'un professionnel

Température de 210 °C pour des résultats dignes d'un professionnel

Cette température élevée vous permet de modeler vos cheveux, afin d'obtenir le look dont vous rêvez.

Spécificités Techniques

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Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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4.6

sur 6

5

Avis

100%

recommandent ce produit

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21/12/2015

Nederland

Nederland

Acheteur vérifié

Geweldig product

Een geweldige stijltang die precies doet wat hij hoort te doen. De stijltang wordt heet genoeg om goed te stijlen, ziet er goed uit, is handig in gebruik en geeft extra bescherming voor het haar. Je merkt meteen dat het minder slecht is voor je haar dan andere stijltangen zonder ionenconditioner, echt super.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HP8320/00 Essential Care ion

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HP8320/00 Essential Care ion

23/12/2014

United Kingdom

United Kingdom

beutiful product

I purchased it 10 days ago. it working fine. heats up quickly, it has two heat temperature options and I can lock it when I am not using it which is a great feature. loving this straightener

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HP8320/03 Straightener

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Cet avis concerne le produit HP8320/03 Straightener

15/12/2013

España

España

manejable,magnífica relación calidad-precio

Plancha muy manejable por su poco peso y su cable giratorio.Mientras te peinas,suelta iones que evitan el encrespamiento y dan brillo.Ideal también para hacer ondas

Oui, je recommande ce produit

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Cet avis concerne le produit HP8320/00 Essential Care ion

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