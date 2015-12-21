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Lissage facile avec la fonction ionique
Spécialement conçues pour une utilisation rapide et facile, les longues plaques du nouveau lisseur Essential Care avec fonction ionique vous permettent d'obtenir plus rapidement les cheveux lisses et brillants dont vous rêvez, tout en les préservant.
Plaques en céramique (100 mm)
Température professionnelle de 210 °C
Fonction ionique
Les plaques plus longues permettent un meilleur contact avec les cheveux et vous aident à obtenir un résultat lisse et parfait plus rapidement.
Soignez vos cheveux grâce à la fonction ionique. Les ions négatifs éliminent l'électricité statique, renforcent vos cheveux et lissent les cuticules afin d'intensifier leur brillance. Résultat : des cheveux lisses, brillants et sans frisottis.
Cette température élevée vous permet de modeler vos cheveux, afin d'obtenir le look dont vous rêvez.
4.6
sur 6
5
Avis
100%
recommandent ce produit
JuliaSnijkers
21/12/2015
Nederland
Acheteur vérifié
Geweldig product
Een geweldige stijltang die precies doet wat hij hoort te doen. De stijltang wordt heet genoeg om goed te stijlen, ziet er goed uit, is handig in gebruik en geeft extra bescherming voor het haar. Je merkt meteen dat het minder slecht is voor je haar dan andere stijltangen zonder ionenconditioner, echt super.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HP8320/00 Essential Care ion
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UDani
23/12/2014
United Kingdom
beutiful product
I purchased it 10 days ago. it working fine. heats up quickly, it has two heat temperature options and I can lock it when I am not using it which is a great feature. loving this straightener
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HP8320/03 Straightener
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myriamab
15/12/2013
España
manejable,magnífica relación calidad-precio
Plancha muy manejable por su poco peso y su cable giratorio.Mientras te peinas,suelta iones que evitan el encrespamiento y dan brillo.Ideal también para hacer ondas
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Cet avis concerne le produit HP8320/00 Essential Care ion