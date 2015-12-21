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Niet meer leverbaar

Essential Care ion

HP8320/00

4.6

| (5) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

Snel steil met een ionenglans

Dankzij de speciaal ontworpen langere platen van de nieuwe Essential Care-straightener met ionenverzorging creëer je snel en eenvoudig die steile, glanzende look zonder je haar te beschadigen.

Bekijk alle voordelen

met lange platen van 100 mm

Snel steil met een ionenglans

  • Langere keramische platen (100 mm)

  • Professionele temperatuur van 210 °C

  • Ionenconditioner

Lange platen voor snel en eenvoudig ontkrullen

Lange platen voor snel en eenvoudig ontkrullen

De langere platen zorgen voor een beter contact met het haar en helpen je sneller een perfect steil resultaat te verkrijgen.

Meer verzorging met ionenconditioner voor glanzend, pluisvrij haar

Meer verzorging met ionenconditioner voor glanzend, pluisvrij haar

Geef je haar onmiddellijke verzorging met ionenconditoner. De negatieve ionen elimineren statische elektriciteit, verzorgen het haar en sluiten de haarschubben, zodat het haar nog intenser glanst. Het resultaat is prachtig glad, glanzend en pluisvrij haar.

Professionele hoge temperatuur van 210 °C voor een perfect resultaat

Professionele hoge temperatuur van 210 °C voor een perfect resultaat

Dankzij deze hoge temperatuur kun je het model van je kapsel veranderen, voor het perfecte resultaat waarnaar je op zoek bent.

Technische specificaties

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Recensies

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4.6

van 5

5

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

3
2
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21/12/2015

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Geweldig product

Een geweldige stijltang die precies doet wat hij hoort te doen. De stijltang wordt heet genoeg om goed te stijlen, ziet er goed uit, is handig in gebruik en geeft extra bescherming voor het haar. Je merkt meteen dat het minder slecht is voor je haar dan andere stijltangen zonder ionenconditioner, echt super.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP8320/00 Essential Care ion

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP8320/00 Essential Care ion

23/12/2014

United Kingdom

United Kingdom

beutiful product

I purchased it 10 days ago. it working fine. heats up quickly, it has two heat temperature options and I can lock it when I am not using it which is a great feature. loving this straightener

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP8320/03 Straightener

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP8320/03 Straightener

15/12/2013

España

España

manejable,magnífica relación calidad-precio

Plancha muy manejable por su poco peso y su cable giratorio.Mientras te peinas,suelta iones que evitan el encrespamiento y dan brillo.Ideal también para hacer ondas

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP8320/00 Essential Care ion

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP8320/00 Essential Care ion

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