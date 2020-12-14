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Arrêté

Sèche-cheveux

HP8270/00

4.6

| (15) Avis | 100% recommandent ce produit

Un séchage plus sain grâce à des capteurs innovants

Le sèche-cheveux Philips ActiveCare est doté d'un capteur exclusif TempPrecision™ mesurant la température des cheveux et la réduisant automatiquement une fois ceux-ci séchés afin de les garder hydratés.

Voir tous les avantages

Séchage des cheveux en douceur

Un séchage plus sain grâce à des capteurs innovants

  • 2 300 W

  • Capteur TempPrecision

  • Fonction ionique

  • 6 combinaisons vitesse/température

Protection intégrale contre la surchauffe des cheveux grâce à TemPrecision

Protection intégrale contre la surchauffe des cheveux grâce à TemPrecision

Le capteur exclusif TempPrecision™ mesure la température au niveau des cheveux et la réduit automatiquement une fois qu'ils sont secs. Ils restent hydratés, et donc brillants et en bonne santé. Le voyant au-dessus du sèche-cheveux indique toujours quand le capteur est activé.

Fonction ionique pour des cheveux brillants et sans frisottis

Fonction ionique pour des cheveux brillants et sans frisottis

La technologie ionique assure un séchage anti-statique. Les ions chargés négativement éliminent l'électricité statique, préservent les cheveux et lissent les cuticules pour plus de brillance. Résultat : des cheveux lisses, sans frisottis, d'une brillance incomparable.

Plus de soin avec les éléments céramiques générant une chaleur infrarouge

Plus de soin avec les éléments céramiques générant une chaleur infrarouge

Les éléments céramiques génèrent une chaleur infrarouge douce qui sèche vos cheveux de l'intérieur et évite le dessèchement, sans sacrifier l'efficacité.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.6

sur 6

15

Avis

100%

recommandent ce produit

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14/12/2020

België

België

Al enkele jaren in gebruik

Erg tevreden van in het begin. Enkel wil verlengsnoer wat vervelend doen, maar het is nu eenmaal lang wat zijn voordelen heeft!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HP8270/00 Föhn

Date d'utilisation 2018-12-14

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HP8270/00 Föhn

Date d'utilisation 2018-12-14

07/11/2012

Deutschland

Deutschland

Die Eigenschaften des Gerätes sind gut überschaubar

Der Umgang mit dem Gerät ist leicht zu bewerkstelligen. Die Funktionen sind gut zu begreifen und anzuwenden,

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HP8270/00 Haartrockner

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HP8270/00 Haartrockner

17/04/2012

Deutschland

Deutschland

Der beste Haartrockner den ich je hatte!

Ich habe heute den Haartrockner erhalten. Er sieht sehr gut aus und ist sehr hochwertig. Ich war erstaunt wie leicht er ist. Der Sensor funktionert perfekt. Man merkt wie die Temperatur niederiger wird wenn das Haar trocken ist.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HP8270/00 Haartrockner

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HP8270/00 Haartrockner

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