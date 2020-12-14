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Un séchage plus sain grâce à des capteurs innovants
Le sèche-cheveux Philips ActiveCare est doté d'un capteur exclusif TempPrecision™ mesurant la température des cheveux et la réduisant automatiquement une fois ceux-ci séchés afin de les garder hydratés.
2 300 W
Capteur TempPrecision
Fonction ionique
6 combinaisons vitesse/température
Le capteur exclusif TempPrecision™ mesure la température au niveau des cheveux et la réduit automatiquement une fois qu'ils sont secs. Ils restent hydratés, et donc brillants et en bonne santé. Le voyant au-dessus du sèche-cheveux indique toujours quand le capteur est activé.
La technologie ionique assure un séchage anti-statique. Les ions chargés négativement éliminent l'électricité statique, préservent les cheveux et lissent les cuticules pour plus de brillance. Résultat : des cheveux lisses, sans frisottis, d'une brillance incomparable.
Les éléments céramiques génèrent une chaleur infrarouge douce qui sèche vos cheveux de l'intérieur et évite le dessèchement, sans sacrifier l'efficacité.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
4.6
sur 6
15
Avis
100%
recommandent ce produit
PaulGel58
14/12/2020
België
Al enkele jaren in gebruik
Erg tevreden van in het begin. Enkel wil verlengsnoer wat vervelend doen, maar het is nu eenmaal lang wat zijn voordelen heeft!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HP8270/00 Föhn
Date d'utilisation 2018-12-14
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HP8270/00 Föhn
Date d'utilisation 2018-12-14
Reinbur
07/11/2012
Deutschland
Die Eigenschaften des Gerätes sind gut überschaubar
Der Umgang mit dem Gerät ist leicht zu bewerkstelligen. Die Funktionen sind gut zu begreifen und anzuwenden,
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HP8270/00 Haartrockner
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HP8270/00 Haartrockner
Dominic
17/04/2012
Deutschland
Der beste Haartrockner den ich je hatte!
Ich habe heute den Haartrockner erhalten. Er sieht sehr gut aus und ist sehr hochwertig. Ich war erstaunt wie leicht er ist. Der Sensor funktionert perfekt. Man merkt wie die Temperatur niederiger wird wenn das Haar trocken ist.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HP8270/00 Haartrockner
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HP8270/00 Haartrockner