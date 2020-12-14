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Niet meer leverbaar
Optimaal drogen dankzij innovatieve sensor
De Philips ActiveCare-haardroger is voorzien van de unieke TempPrecision™-sensor, die de temperatuur van het haar meet en automatisch een lagere temperatuur instelt zodra het haar droog is. Het vocht blijft in het haar en houdt het gezond.
2300 W
TempPrecision-sensor
Ionenverzorging
6 snelheids-/temperatuurstanden
De unieke TempPrecision™-sensor meet de temperatuur van het haar tijdens het drogen en verlaagt de temperatuur automatisch wanneer het haar droog is. Het vocht blijft in het haar en houdt het haar gezond en glanzend. Het LED-lampje aan de bovenkant van de föhn geeft altijd aan wanneer de sensor aanstaat.
De ionenconditioner zorgt dat je haar niet statisch wordt tijdens het drogen. De negatieve ionen elimineren statische elektriciteit, verzorgen het haar en sluiten de haarschubben, zodat het haar nog intenser glanst. Het resultaat is prachtig glad, glanzend en pluisvrij haar.
Het keramische element geeft een groot bereik aan infraroodwarmte (een aangename warmte) af die het haar van binnenuit droogt en beschermt tegen uitdrogen, zonder dat de snelheid en doeltreffendheid afneemt.
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4.6
van 5
15
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
PaulGel58
14/12/2020
België
Al enkele jaren in gebruik
Erg tevreden van in het begin. Enkel wil verlengsnoer wat vervelend doen, maar het is nu eenmaal lang wat zijn voordelen heeft!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP8270/00 Föhn
Datum gebruik 2018-12-14
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP8270/00 Föhn
Datum gebruik 2018-12-14
Surch
22/08/2020
Nederland
Geverifieerde koper
kan niet zonder product
gebruik hem al enkele jaren en ben er nog steeds zeer tevreden mee ,ligt lekker in de hand droog goed ionic care staat altijd aan de föhn droog het haar niet uit een top föhn. Toch 1 min puntje er zit geen borstel op moet nu dus met een losse borstel werken
Voordelen
droog snel en goed, haar droog na lang gebruik niet uit, niet te zwaar, top fohn
Nadelen
er zit geen borstel bij
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP8270/00 Föhn
Datum gebruik 2019-08-22
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP8270/00 Föhn
Datum gebruik 2019-08-22
Adnil17
24/06/2013
Nederland
Gebruikster is zeer content.
Het is een prachtig apparaat, speciaal de ionenfunctie. Enig nadeel is het grote formaat van de droger.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP8270/00 Föhn
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP8270/00 Föhn