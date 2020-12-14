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Niet meer leverbaar

Haardroger

HP8270/00

4.6

| (15) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

Optimaal drogen dankzij innovatieve sensor

De Philips ActiveCare-haardroger is voorzien van de unieke TempPrecision™-sensor, die de temperatuur van het haar meet en automatisch een lagere temperatuur instelt zodra het haar droog is. Het vocht blijft in het haar en houdt het gezond.

Bekijk alle voordelen

Droog haar zonder beschadiging

Optimaal drogen dankzij innovatieve sensor

  • 2300 W

  • TempPrecision-sensor

  • Ionenverzorging

  • 6 snelheids-/temperatuurstanden

Volledige bescherming tegen uitgedroogd haar met TemPrecision

Volledige bescherming tegen uitgedroogd haar met TemPrecision

De unieke TempPrecision™-sensor meet de temperatuur van het haar tijdens het drogen en verlaagt de temperatuur automatisch wanneer het haar droog is. Het vocht blijft in het haar en houdt het haar gezond en glanzend. Het LED-lampje aan de bovenkant van de föhn geeft altijd aan wanneer de sensor aanstaat.

Meer verzorging met ionenconditioner voor glanzend, pluisvrij haar

Meer verzorging met ionenconditioner voor glanzend, pluisvrij haar

De ionenconditioner zorgt dat je haar niet statisch wordt tijdens het drogen. De negatieve ionen elimineren statische elektriciteit, verzorgen het haar en sluiten de haarschubben, zodat het haar nog intenser glanst. Het resultaat is prachtig glad, glanzend en pluisvrij haar.

Meer verzorging met keramische elementen met een groot infraroodbereik

Meer verzorging met keramische elementen met een groot infraroodbereik

Het keramische element geeft een groot bereik aan infraroodwarmte (een aangename warmte) af die het haar van binnenuit droogt en beschermt tegen uitdrogen, zonder dat de snelheid en doeltreffendheid afneemt.

Technische specificaties

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Recensies

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4.6

van 5

15

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

3
2
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14/12/2020

België

België

Al enkele jaren in gebruik

Erg tevreden van in het begin. Enkel wil verlengsnoer wat vervelend doen, maar het is nu eenmaal lang wat zijn voordelen heeft!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP8270/00 Föhn

Datum gebruik 2018-12-14

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP8270/00 Föhn

Datum gebruik 2018-12-14

22/08/2020

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

kan niet zonder product

gebruik hem al enkele jaren en ben er nog steeds zeer tevreden mee ,ligt lekker in de hand droog goed ionic care staat altijd aan de föhn droog het haar niet uit een top föhn. Toch 1 min puntje er zit geen borstel op moet nu dus met een losse borstel werken

Voordelen

droog snel en goed, haar droog na lang gebruik niet uit, niet te zwaar, top fohn

Nadelen

er zit geen borstel bij

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP8270/00 Föhn

Datum gebruik 2019-08-22

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP8270/00 Föhn

Datum gebruik 2019-08-22

24/06/2013

Nederland

Nederland

Gebruikster is zeer content.

Het is een prachtig apparaat, speciaal de ionenfunctie. Enig nadeel is het grote formaat van de droger.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP8270/00 Föhn

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP8270/00 Föhn

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