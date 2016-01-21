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  • Des cheveux protégés et brillants de santé
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Arrêté

DryCare PrestigeSèche-cheveux

HP8260/00

4.2
| (29) Avis | 93% recommandent ce produit
Des cheveux protégés et brillants de santé
Le sèche-cheveux Philips Soin Expert protège les cheveux de la chaleur grâce à la technologie avancée EHD™. La sortie d'air permet une diffusion homogène et en douceur de la chaleur sur les cheveux et évite à votre cuir chevelu et à vos cheveux de s'abîmer.
Voir tous les avantages

Sèche-cheveux à protection optimale

Des cheveux protégés et brillants de santé

  • Chaleur uniforme

  • 2 300 W

  • ThermoProtect Ionique

  • Diffuseur volume

Moins de surchauffe avec la technologie de répartition uniforme de la chaleur

Moins de surchauffe avec la technologie de répartition uniforme de la chaleur

Votre sèche-cheveux doté de la technologie avancée EHD de Philips utilise une sortie d'air exclusive pour garantir une répartition parfaitement homogène de la chaleur, même à très haute température, et éviter la surchauffe. Résultat : vos cheveux sont protégés et restent sains et brillants.

Température de séchage idéale avec la fonction ThermoProtect

Température de séchage idéale avec la fonction ThermoProtect

La fonction ThermoProtect garantit une température de séchage idéale et protège vos cheveux contre la surchauffe. Le flux d'air ne perd pas en puissance, les résultats sont exceptionnels, le soin en plus.

Fonction ionique pour des cheveux brillants et sans frisottis

Fonction ionique pour des cheveux brillants et sans frisottis

La technologie ionique garantit un séchage anti-statique. Les ions chargés négativement éliminent l'électricité statique des cheveux, facilitent la mise en forme et lissent les cuticules pour plus de brillance. Résultat : des cheveux lisses, sans frisottis, d'une brillance incomparable.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.2

sur 6

29

Avis

93%

recommandent ce produit

1

21/01/2016

France

France

Acheteur vérifié

Excellent produit

Ce sèche cheveux est vraiment très efficace et super facile d'utilisation. Sa puissance est parfaite et son look lui permet de se fondre dans la déco d'une salle de bains. Le seul petit bémol est le bruit qu'il fait, un peu trop buryant à mon gout.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DryCare Prestige HP8260/00 Sèche-cheveux

Oui, je recommande ce produit

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28/12/2011

France

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Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DryCare Prestige HP8260/00 Sèche-cheveux

Oui, je recommande ce produit

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30/11/2011

France

France

Très bon Produit

Adepte de la marque,je ne savais quel sèche cheveux choisir ! D'autant que personne n'avais mis d'avis pour ce nouveau produit ! Je vous le conseille vivement ! Il est parfait

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DryCare Prestige HP8260/00 Sèche-cheveux

Oui, je recommande ce produit

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