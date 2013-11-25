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Niet meer leverbaar
Gelijkmatige verdeling van warmte
2300 W
ThermoProtect Ionic
Volumediffuser
Met de geavanceerde Philips EHD-technologie heeft je föhn een uniek ontworpen luchtsleuf zodat de warmte altijd heel gelijkmatig wordt verdeeld, ook bij hogere temperaturen, en het haar niet plaatselijk beschadigd raakt. Dit biedt een ultieme bescherming voor het haar tegen oververhitting en zorgt er dus voor dat je haar gezond en glanzend blijft.
De ThermoProtect-temperatuur biedt de optimale droogtemperatuur en extra bescherming tegen oververhitting van het haar. Met dezelfde krachtige luchtstroom krijg je de beste verzorgende resultaten.
De ionenconditioner zorgt dat je haar niet statisch wordt tijdens het drogen. De negatieve ionen elimineren statische elektriciteit, verzorgen het haar en sluiten de haarschubben, zodat het haar nog intenser glanst. Het resultaat is prachtig glad, glanzend en pluisvrij haar.
4.2
van 5
29
Reviews & awards
93%
beveelt dit product aan
haarmarieke
25/11/2013
België
Geverifieerde koper
Deze ProCare haardroger is een prima product
Deze Philips ProCare haardroger voldoet volledig aan de verwachtingen. Ik kan dit product ten zeerste aanraden.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DryCare Prestige HP8260/00 Föhn
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DryCare Prestige HP8260/00 Föhn
Wout94
28/08/2013
België
Geverifieerde koper
Prima
Prima toestel, zeer goed resultaat, gebruiksvriendelijk
Deze review is gemaakt voor DryCare Prestige HP8260/00 Föhn
Deze review is gemaakt voor DryCare Prestige HP8260/00 Föhn
Tee45
27/05/2015
Nederland
Geverifieerde koper
goede fhone
Fijn product, wel groter dan ik had verwacht. Ben er zeer tevreden over.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DryCare Prestige HP8260/00 Föhn
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DryCare Prestige HP8260/00 Föhn