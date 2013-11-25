ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Meer bescherming voor gezond, glanzend haar
  • Meer bescherming voor gezond, glanzend haar
  • Meer bescherming voor gezond, glanzend haar
  • Meer bescherming voor gezond, glanzend haar
  • Meer bescherming voor gezond, glanzend haar
  • Meer bescherming voor gezond, glanzend haar
  • Meer bescherming voor gezond, glanzend haar
  • Meer bescherming voor gezond, glanzend haar
  • Meer bescherming voor gezond, glanzend haar
  • Meer bescherming voor gezond, glanzend haar

Niet meer leverbaar

DryCare PrestigeHaardroger

HP8260/00

4.2
| (29) Reviews & awards | 93% beveelt dit product aan
Meer bescherming voor gezond, glanzend haar
De Philips ProCare-haardroger beschermt het haar tegen oververhitting dankzij de geavanceerde EHD™-technologie. De speciaal ontworpen luchtuitlaat verspreidt de warmte voorzichtiger over je haar en voorkomt dat haar en hoofdhuid worden blootgesteld aan beschadigende temperaturen.
Bekijk alle voordelen

Haardroger voor maximale zorg

Meer bescherming voor gezond, glanzend haar

  • Gelijkmatige verdeling van warmte

  • 2300 W

  • ThermoProtect Ionic

  • Volumediffuser

Minder oververhitting met de technologie voor gelijkmatige warmteverdeling

Minder oververhitting met de technologie voor gelijkmatige warmteverdeling

Met de geavanceerde Philips EHD-technologie heeft je föhn een uniek ontworpen luchtsleuf zodat de warmte altijd heel gelijkmatig wordt verdeeld, ook bij hogere temperaturen, en het haar niet plaatselijk beschadigd raakt. Dit biedt een ultieme bescherming voor het haar tegen oververhitting en zorgt er dus voor dat je haar gezond en glanzend blijft.

Beste droogtemperatuur met ThermoProtect-temperatuur

Beste droogtemperatuur met ThermoProtect-temperatuur

De ThermoProtect-temperatuur biedt de optimale droogtemperatuur en extra bescherming tegen oververhitting van het haar. Met dezelfde krachtige luchtstroom krijg je de beste verzorgende resultaten.

Meer verzorging met ionenconditioner voor glanzend, pluisvrij haar

Meer verzorging met ionenconditioner voor glanzend, pluisvrij haar

De ionenconditioner zorgt dat je haar niet statisch wordt tijdens het drogen. De negatieve ionen elimineren statische elektriciteit, verzorgen het haar en sluiten de haarschubben, zodat het haar nog intenser glanst. Het resultaat is prachtig glad, glanzend en pluisvrij haar.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

4.2

van 5

29

Reviews & awards

93%

beveelt dit product aan

1

25/11/2013

België

België

Geverifieerde koper

Deze ProCare haardroger is een prima product

Deze Philips ProCare haardroger voldoet volledig aan de verwachtingen. Ik kan dit product ten zeerste aanraden.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DryCare Prestige HP8260/00 Föhn

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DryCare Prestige HP8260/00 Föhn

28/08/2013

België

België

Geverifieerde koper

Prima

Prima toestel, zeer goed resultaat, gebruiksvriendelijk

Deze review is gemaakt voor DryCare Prestige HP8260/00 Föhn

Deze review is gemaakt voor DryCare Prestige HP8260/00 Föhn

27/05/2015

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

goede fhone

Fijn product, wel groter dan ik had verwacht. Ben er zeer tevreden over.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DryCare Prestige HP8260/00 Föhn

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DryCare Prestige HP8260/00 Föhn

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.