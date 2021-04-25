Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Arrêté
ThermoProtect Ionique
2 200 W
Fonction ionique
Diffuseur volume
La fonction ThermoProtect garantit une température de séchage idéale et protège vos cheveux contre la surchauffe. Le flux d'air ne perd pas en puissance, les résultats sont exceptionnels, le soin en plus.
Ce sèche-cheveux professionnel de 2 200 W produit un puissant flux d'air. Alliant puissance et vitesse, il facilite et accélère le séchage ainsi que le coiffage.
La vitesse et la chaleur souhaitées se règlent facilement afin de créer le style qui vous convient. Les six réglages différents vous donnent une maîtrise parfaite, pour un séchage sur mesure.
4.6
sur 6
197
Avis
95%
recommandent ce produit
Michel D.
25/04/2021
België
Acheteur vérifié
Produit correspond à mes attentes
J'ai acheté ce sèche cheveux en remplacement d'un ancien d'une autre marque devenu défectueux. Il fonctionne très bien pour l'usage que j'en fait. Plus silencieux et léger que l'ancien. Bon rapport qualité - prix.
Avantages
rapport qualité - prix
Contre
Rien à signaler jusqu'à présent
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DryCare Advanced HP8232/00 Sèche-cheveux
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DryCare Advanced HP8232/00 Sèche-cheveux
grisou75
04/04/2021
België
Acheteur vérifié
A recommander
Ce produit sèche les cheveux en douceur, sans les agresser, ce qui est important!
Avantages
maniable, beau design, prix très correct
Contre
aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DryCare Advanced HP8232/00 Sèche-cheveux
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DryCare Advanced HP8232/00 Sèche-cheveux
Clarelle76
20/10/2020
France
Partie de promotion
sèche cheveux au top
ce sèche cheveux est une petite merveille,son design est sympa tant par sa couleur plutôt sobre et sa ligne dorée qui lui donne une allure chic.Sa légèreté permet une bonne prise en main et une bonne maniabilité.Le choix de la puissance/vitesse et chaleur permet un séchage en douceur ans abîmer le cheveu.Le diffuseur permet de sécher les cheveux ondulés ou frisés en leur donnant un bon galbe ,la boucle reste bien dessinée sans frisottis.Résultat une coiffure avec une belle tenue,une brillance.Très satisfaite de ce produit,je rajouterais juste qu'il est un peu bruyant pour dire qu'il n'est pas parfait ,en même temps c'est un sèche cheveux.
Avantages
très leger
Contre
un peu bruyant
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DryCare Advanced HP8232/00 Sèche-cheveux
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DryCare Advanced HP8232/00 Sèche-cheveux