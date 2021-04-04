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Betaal later met Klarna
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Niet meer leverbaar
ThermoProtect Ionic
2200 W
Ionenverzorging
Volumediffuser
De ThermoProtect-temperatuur biedt de optimale droogtemperatuur en extra bescherming tegen oververhitting van het haar. Met dezelfde krachtige luchtstroom krijg je de beste verzorgende resultaten.
Deze professionele haardroger van 2200 W produceert een krachtige luchtstroom. Deze combinatie van kracht en snelheid maakt het drogen en stylen van je haar sneller en eenvoudiger.
De vereiste snelheid en temperatuur kunnen eenvoudig worden aangepast om de perfecte stijl te krijgen. Zes verschillende standen geven je volledige controle om nauwkeurig te stylen zoals jij het graag wilt.
4.6
van 5
197
Reviews & awards
95%
beveelt dit product aan
DD0R
04/04/2021
België
Geverifieerde koper
Top haardroger voor een prikje
Goed en eenvoudig te bedienen toestel met genoeg functies
Voordelen
Handig en prijs
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DryCare Advanced HP8232/00 Haardroger
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DryCare Advanced HP8232/00 Haardroger
13/06/2020
België
Geverifieerde koper
Prima apparaat
Gemakkelijk in gebruik en nooit te heet. Opbergen is wegens formaat geen probleem
Voordelen
Gemakkelijk
Nadelen
Nog niet ondervonden
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DryCare Advanced HP8232/00 Haardroger
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DryCare Advanced HP8232/00 Haardroger
Sadero
22/03/2021
Nederland
Geverifieerde koper
Geweldige föhn
Prettig in gebruik, temperatuur perfect, prettige diffuser.
Voordelen
Temperatuurinstelling, diffuser
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DryCare Advanced HP8232/00 Föhn
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DryCare Advanced HP8232/00 Föhn