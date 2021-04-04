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  • Snel drogen bij een lagere temperatuur met ThermoProtect
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  • Snel drogen bij een lagere temperatuur met ThermoProtect
  • Snel drogen bij een lagere temperatuur met ThermoProtect
  • Snel drogen bij een lagere temperatuur met ThermoProtect
  • Snel drogen bij een lagere temperatuur met ThermoProtect
  • Snel drogen bij een lagere temperatuur met ThermoProtect
  • Snel drogen bij een lagere temperatuur met ThermoProtect
  • Snel drogen bij een lagere temperatuur met ThermoProtect
  • Snel drogen bij een lagere temperatuur met ThermoProtect
  • Snel drogen bij een lagere temperatuur met ThermoProtect
  • Snel drogen bij een lagere temperatuur met ThermoProtect
  • Snel drogen bij een lagere temperatuur met ThermoProtect
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Snel drogen bij een lagere temperatuur met ThermoProtect
  • Snel drogen bij een lagere temperatuur met ThermoProtect
  • Snel drogen bij een lagere temperatuur met ThermoProtect
  • Snel drogen bij een lagere temperatuur met ThermoProtect
  • Snel drogen bij een lagere temperatuur met ThermoProtect
  • Snel drogen bij een lagere temperatuur met ThermoProtect
  • Snel drogen bij een lagere temperatuur met ThermoProtect
  • Snel drogen bij een lagere temperatuur met ThermoProtect
  • Snel drogen bij een lagere temperatuur met ThermoProtect
  • Snel drogen bij een lagere temperatuur met ThermoProtect

Niet meer leverbaar

DryCare AdvancedHaardroger

HP8232/00

4.6
| (197) Reviews & awards | 95% beveelt dit product aan
Snel drogen bij een lagere temperatuur met ThermoProtect
Bescherm je haar en geniet van snel droogresultaat. Deze haardroger heeft meerdere snelheids- en temperatuurinstellingen. Inclusief ThermoProtect voor snel drogen bij een constante, verzorgende temperatuur en Ionic Care voor een pluisvrij en glanzend resultaat.
Bekijk alle voordelen

met volumediffuser en stylingmondstuk van 14 mm.

Snel drogen bij een lagere temperatuur met ThermoProtect

  • ThermoProtect Ionic

  • 2200 W

  • Ionenverzorging

  • Volumediffuser

ThermoProtect-temperatuurinstelling

ThermoProtect-temperatuurinstelling

De ThermoProtect-temperatuur biedt de optimale droogtemperatuur en extra bescherming tegen oververhitting van het haar. Met dezelfde krachtige luchtstroom krijg je de beste verzorgende resultaten.

Professioneel, 2200 W, voor een perfect salonresultaat

Professioneel, 2200 W, voor een perfect salonresultaat

Deze professionele haardroger van 2200 W produceert een krachtige luchtstroom. Deze combinatie van kracht en snelheid maakt het drogen en stylen van je haar sneller en eenvoudiger.

Zes flexibele snelheids- en temperatuurstanden voor volledige controle

Zes flexibele snelheids- en temperatuurstanden voor volledige controle

De vereiste snelheid en temperatuur kunnen eenvoudig worden aangepast om de perfecte stijl te krijgen. Zes verschillende standen geven je volledige controle om nauwkeurig te stylen zoals jij het graag wilt.

Technische specificaties

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.6

van 5

197

Reviews & awards

95%

beveelt dit product aan

04/04/2021

België

België

Geverifieerde koper

Top haardroger voor een prikje

Goed en eenvoudig te bedienen toestel met genoeg functies

Voordelen

Handig en prijs

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DryCare Advanced HP8232/00 Haardroger

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DryCare Advanced HP8232/00 Haardroger

13/06/2020

België

België

Geverifieerde koper

Prima apparaat

Gemakkelijk in gebruik en nooit te heet. Opbergen is wegens formaat geen probleem

Voordelen

Gemakkelijk

Nadelen

Nog niet ondervonden

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DryCare Advanced HP8232/00 Haardroger

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DryCare Advanced HP8232/00 Haardroger

22/03/2021

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Geweldige föhn

Prettig in gebruik, temperatuur perfect, prettige diffuser.

Voordelen

Temperatuurinstelling, diffuser

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DryCare Advanced HP8232/00 Föhn

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DryCare Advanced HP8232/00 Föhn

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
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