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Arrêté
ThermoProtect
2 100 W
6 combinaisons température/vitesse
Touche air froid
La fonction ThermoProtect garantit une température de séchage idéale et protège vos cheveux contre la surchauffe. Le flux d'air ne perd pas en puissance, les résultats sont exceptionnels, le soin en plus.
Ce sèche-cheveux professionnel de 2 100 W produit un flux d'air extrêmement puissant. Alliant puissance et vitesse, il facilite et accélère le séchage et le coiffage.
La vitesse et la chaleur souhaitées se règlent facilement afin de créer le style qui vous convient. Les six réglages différents vous donnent une maîtrise parfaite, pour un séchage sur mesure.
4.6
sur 6
176
Avis
97%
recommandent ce produit
Coralou
18/10/2020
België
Acheteur vérifié
Excellente qualité
Bonne prise en main, réglages facile d'accès pendant le séchage
Avantages
Plusieurs réglages de chaleur
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DryCare Advanced HP8230/00 Sèche-cheveux
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DryCare Advanced HP8230/00 Sèche-cheveux
Cindydk
02/03/2020
België
Partie de promotion
Excellent sèche cheveux
Super sèche cheveux qui permets d'adapter la température facilement. Également très puissant
Avantages
Température niveau
Contre
Rien
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DryCare Advanced HP8230/00 Sèche-cheveux
Oui, je recommande ce produit
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Tejipe
31/01/2020
België
Acheteur vérifié
Très content de ce produit
Un sèche-cheveux simple, facile d'emploi avec les fonctionalités que je demande, what else ? Bonne ergonomie, la touche "froid", envoie vraiment de l'air froid, ce que je n'avais pas avec mon ancien sèche-cheveux (d'une autre marque). Point de vue qualité-prix, rien à redire. Merci.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DryCare Advanced HP8230/00 Sèche-cheveux
Oui, je recommande ce produit
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