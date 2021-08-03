Mijn haar is in 1-2-3 droog. Door de verschillende standen op de haardroger blijft je haar er na het drogen heel gezond uit zien. Zo kan je de heetste stand gebruiken om je haar los te drogen en de middelste stand om je haar te brushen. De haardroger maakt ook niet zoveel geluid, waardoor het aangenaam is om je haar te drogen. Prijs/ kwaliteit is dit zeker een aanrader. Wil je een haardroger die licht is en goed in de hand ligt, dan is dit een absolute aanrader.