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Niet meer leverbaar
ThermoProtect
2100 W
6 hitte- en snelheidsstanden
Coolshot
De ThermoProtect-temperatuur biedt de optimale droogtemperatuur en extra bescherming tegen oververhitting van het haar. Met dezelfde krachtige luchtstroom krijg je de beste verzorgende resultaten.
Deze professionele haardroger van 2100 W produceert een krachtige luchtstroom. Deze combinatie van kracht en snelheid maakt het drogen en stylen van je haar sneller en eenvoudiger.
De vereiste snelheid en temperatuur kunnen eenvoudig worden aangepast om de perfecte stijl te krijgen. Zes verschillende standen geven je volledige controle om nauwkeurig te stylen zoals jij het graag wilt.
4.6
van 5
176
Reviews & awards
97%
beveelt dit product aan
JohnBeton
03/08/2021
België
Beste haardroger die ik al gehad heb
werkt zo goed en is heel handig en licht,de beste die ik ooit gehad heb.
Voordelen
licht handig,snel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ThermoProtect HP8230/60 Hairdryer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ThermoProtect HP8230/60 Hairdryer
Babeloe
06/07/2021
België
Geverifieerde koper
Top in gebruik.
Hij droogt mijn haar heel snel, is handig in gebruik, je kan hem in verschillende standen zetten.
Voordelen
Droogt snel je haar.
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DryCare Advanced HP8230/00 Haardroger
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DryCare Advanced HP8230/00 Haardroger
Krissekras
31/07/2020
België
Geverifieerde koper
Doet wat moet.
Deze haardroger is echt een lichtgewicht en ligt soepel in de hand, dus makkelijk in gebruik. De verschillende warmte standen geven iedereen de mogelijkheid zijn haar te drogen op perfecte wijze. Ben ik tevreden? Zeer tevreden.
Voordelen
Makkelijk in gebruik.
Nadelen
Ben nog aan het nadenken.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DryCare Advanced HP8230/00 Haardroger
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DryCare Advanced HP8230/00 Haardroger