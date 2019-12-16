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  • L'épilation facile
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Arrêté

Satinelle EssentialÉpilateur compact

HP6423/00

3.9
| (123) Avis
L'épilation facile
Philips Satinelle, pour une peau douce plus longtemps. Épile même les poils de 0,5 mm à la racine. Épilez-vous facilement grâce au manche ergonomique et son fonctionnement sur secteur. Tête lavable pour une hygiène optimale.
Voir tous les avantages

L'épilation facile

  • pour les jambes

  • 3 accessoires

  • Épilateur sur secteur

  • Manche ergonomique

Forme ergonomique pour une prise en main facile

Forme ergonomique pour une prise en main facile

Une forme arrondie esthétique qui tient parfaitement dans la main, pour une épilation confortable.

Les disques retirent délicatement les poils sans tirer sur la peau

Les disques retirent délicatement les poils sans tirer sur la peau

Cet épilateur est doté de disques d'épilation éliminant même les poils de 0,5 mm sans tirer sur la peau.

Tête d'épilation lavable pour plus d'hygiène et un nettoyage facile

Tête d'épilation lavable pour plus d'hygiène et un nettoyage facile

Cet épilateur est doté d'une tête d'épilation lavable. Cette tête est amovible et lavable à l'eau, pour une meilleure hygiène.

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Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.9

sur 6

123

Avis

16/12/2019

France

France

Émulateur facile utilisation

Cet appareil est conforme à mes attentes. Il est très facile d’utilisation, la lumière est utile et le résultat très concluant.

Avantages

Sa petite taille

Contre

Il manque une tête de rasage petite surface

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Satinelle HP6403/00 Epilator

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Satinelle HP6403/00 Epilator

11/02/2018

France

France

SUPER

Je suis très contente de mon achat. Il épile super bien même les poils très fin RAPIDE ET EFFICACE Peau soyeuse garantie.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Satinelle Essential HP6421/20 Épilateur

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Satinelle Essential HP6421/20 Épilateur

21/08/2016

France

France

Ravie

Comme tout épilateur, ça tire un peu au début mais ça passe rapidement. Il laisse la peau lisse et nette.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Satinelle Essential HP6420/00 Épilateur compact

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Satinelle Essential HP6420/00 Épilateur compact

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