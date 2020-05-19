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Arrêté
HP6400/00
Jambes
Cet épilateur est équipé d'un accessoire efficacité vous garantissant une peau douce et lisse pendant plusieurs semaines.
Une forme arrondie esthétique qui tient parfaitement dans la main, pour une épilation confortable.
Vitesse supplémentaire pour les poils fins et les zones difficiles d'accès
3.9
sur 6
10
Avis
MoFe
19/05/2020
Deutschland
Acheteur vérifié
Funktioniert immer noch
Ein Spitzen-Produkt, seit über 10 Jahren in Betrieb. Leider kein entsprechendes Nachfolgeprodukt gefunden (preiswert)
Avantages
Langlebiges Produkt
Contre
Leider gibt es nach 10 Jahren keine Ersatzteile mehr
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Satinelle HP6400/00 Satinelle Epilierer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Satinelle HP6400/00 Satinelle Epilierer
zanarinilara
16/04/2013
Italia
ottinmo
ottimo prodotto facile da pulire strappa delicato e molto bene anche i peli piccoli
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Satinelle HP6400/00 Epilatore Satinelle
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Satinelle HP6400/00 Epilatore Satinelle
smurfx57
24/07/2012
United Kingdom
Philips Epillator!!!
The above item works well for me in more ways than one!!!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle