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HP6375/00
L'efficacité du spa, chez vous
Tondez, taillez ou rasez les poils superflus de la zone du maillot et obtenez un résultat professionnel.
Tondre, styler,
raser et épiler
Utilisation sur peau sèche ou sous la douche et rinçage facile.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
2.8
sur 6
13
Avis
chezwhite
17/09/2020
España
Muy contenta
Lo tengo desde hace 3 años y sigo estando muy contenta
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Bikini Perfect HP6375/00 Recortador para la línea del bikini
Date d'utilisation 2018-09-17
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Bikini Perfect HP6375/00 Recortador para la línea del bikini
Date d'utilisation 2018-09-17
pixiedragon27
27/09/2018
United Kingdom
fabulous precision epilator...like no other ive ever found
the best hair remover ive ever used...ive bought two & used for over 10 years...
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Bikini Perfect HP6375/00 Bikini trimmer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Bikini Perfect HP6375/00 Bikini trimmer
Medory
18/10/2014
Italia
molto utile
Mi è stao regalato questo prodotto per natale. Lo consiglio vivamente con le tre testine è multiuso. Si può rimandare l'estetista e si può ottere risultato duraturo con la pinza che estrae i peli. Ideale per la zona ascelle non è doloroso come si può immaginare. Io non ne posso più fare a meno. Unica pecca... Il regolatore per l'altezza dei peli, mi si è rotto dopo poco tempo.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Bikini Perfect HP6375/00 Rifinitore per zona bikini
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Bikini Perfect HP6375/00 Rifinitore per zona bikini