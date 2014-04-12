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Arrêté
HP4940/00
1 600 W
Pliable
Tension internationale
Trousse de voyage
Ce sèche-cheveux de 1 600 W produit un flux d'air optimal et une puissance de séchage douce, pour des résultats exceptionnels tous les jours.
Réglez facilement la vitesse et la chaleur souhaitées afin de créer le style qui vous convient. Les trois réglages différents permettent un coiffage précis et adapté à vos besoins.
Ce sèche-cheveux est équipé d'un manche pliable. Ainsi, cet appareil petit, compact et facile à ranger vous accompagnera partout.