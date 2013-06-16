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Niet meer leverbaar

SalonDryFöhn

HP4940/00

4.3
| (4) Reviews & awards
Altijd en overal een geweldig resultaat
Je hoeft nooit meer de deur uit zonder föhn. De compacte en opvouwbare SalonDry Travel past in iedere tas. Deze handige föhn met een droogkracht van 1600 W mag niet ontbreken op je inpaklijstje.
Bekijk alle voordelen

SalonDry Travel-föhn

Altijd en overal een geweldig resultaat

  • 1600 W

  • Opvouwbaar

  • Alle voltages

  • Reisetui

1600 W voor zacht drogen

1600 W voor zacht drogen

Deze föhn van 1600 W creëert een optimale luchtstroom en droogkracht voor prachtige resultaten, elke dag weer.

Drie flexibele standen voor meer controle

Drie flexibele standen voor meer controle

De vereiste snelheid en temperatuur kunnen eenvoudig worden aangepast om het perfecte resultaat te krijgen. Dankzij de drie verschillende standen kun je je haar nauwkeurig stylen zoals jij het graag wilt.

Inklapbare handgreep voor eenvoudig meenemen

Inklapbare handgreep voor eenvoudig meenemen

De föhn heeft een inklapbare handgreep, waardoor hij klein en compact is. Je kunt hem eenvoudig in de kleinste ruimten opbergen en praktisch overal mee naartoe nemen.

Technische specificaties

Veelgestelde vragen

Handleidingen en documentatie

Gebruikershandleiding

  • PDF bestand, 1012.5 kB
  • 2 June 2022

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