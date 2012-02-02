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Arrêté
Lisse à l'échelle microscopique et naturellement robuste, la céramique est un matériau idéal pour des plaques lissantes. Elles glissent sans effort le long de vos cheveux et les font briller.
Toutes les coiffures dont vous rêvez sont réalisables grâce aux accessoires fournis. Laissez parler votre créativité !
Cet accessoire se fixe facilement sur le fer pour un effet volume et pour créer des coiffures ondulées.
4.2
sur 6
20
Avis
80%
recommandent ce produit
princesse89
02/02/2012
France
Excellent produit
il est super bien et pratique avec sa trousse, et en plus il est léger et moyen il rentre dans mon sac facilement et il ne prend pas beaucoups de place, je suis une personne qui voyage beaucoups et j'aime avoire mes accessoires de cheveux et mon maquillage là ou j'y vais et c'est la première fois où je suis vraiment contente d'un produit acheter sur internet alors je vous le recommande.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HP4698/22 Brosse multi-styles
Oui, je recommande ce produit
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Schnegge30
06/04/2013
Deutschland
Dieser Multi-Styler lässt sich auf jeden Fall weiterempfehlen
Ich bin im Internet auf dieses Produkt aufmerksam geworden und es stach mir gleich ins Auge. Es hat die fabelhafte Eigenschaft von mehreren Kombinationsmäglichkeiten mit nur einem Gerät, so kann man sich den Kauf eines z.B. zusätzlichen Glätteisens sparen. Zudem ist es eine Anschaffung, bei der das Preisleistungsverhältnis auf jeden Fall übereinstimmt. Ich würde dieses Produkt jedem weiterempfehlen, der noch nicht über derartige Geräter verfügt.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HP4698/22 Multi-Styler
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HP4698/22 Multi-Styler
locke
27/08/2011
Deutschland
Top Gerät
Top Gerät spitzen Preis. Kann das Gerät nur weiteremfehlen. Top preis Leistungs-Verhältnis Philips halt und kein billig Müll! 1+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HP4698/10 Multi-Styler
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HP4698/10 Multi-Styler