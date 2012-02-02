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Arrêté

Brosse multi-styles

HP4698/10

4.2
| (20) Avis | 80% recommandent ce produit
Créez votre style en prenant soin de vos cheveux.
Envie de changer de coiffure quand bon vous semble ? Le Salon Multistylist 10-en-1 s'accompagne de dix accessoires de coiffage polyvalents en céramique. Idéal pour créer tous les styles dont vous rêvez... et bien plus encore.
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Salon Super Stylist

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Plaques céramiques pour un résultat brillant et plus de glisse

Plaques céramiques pour un résultat brillant et plus de glisse

Lisse à l'échelle microscopique et naturellement robuste, la céramique est un matériau idéal pour des plaques lissantes. Elles glissent sans effort le long de vos cheveux et les font briller.

Brosse coiffante multi-styles 13 en 1 pour de multiples possibilités de coiffure

Brosse coiffante multi-styles 13 en 1 pour de multiples possibilités de coiffure

Toutes les coiffures dont vous rêvez sont réalisables grâce aux accessoires fournis. Laissez parler votre créativité !

Brosse repliable, pour plus de volume et de superbes ondulations

Brosse repliable, pour plus de volume et de superbes ondulations

Cet accessoire se fixe facilement sur le fer pour un effet volume et pour créer des coiffures ondulées.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.2

sur 6

20

Avis

80%

recommandent ce produit

1

02/02/2012

France

France

Excellent produit

il est super bien et pratique avec sa trousse, et en plus il est léger et moyen il rentre dans mon sac facilement et il ne prend pas beaucoups de place, je suis une personne qui voyage beaucoups et j'aime avoire mes accessoires de cheveux et mon maquillage là ou j'y vais et c'est la première fois où je suis vraiment contente d'un produit acheter sur internet alors je vous le recommande.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HP4698/22 Brosse multi-styles

Oui, je recommande ce produit

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06/04/2013

Deutschland

Deutschland

Dieser Multi-Styler lässt sich auf jeden Fall weiterempfehlen

Ich bin im Internet auf dieses Produkt aufmerksam geworden und es stach mir gleich ins Auge. Es hat die fabelhafte Eigenschaft von mehreren Kombinationsmäglichkeiten mit nur einem Gerät, so kann man sich den Kauf eines z.B. zusätzlichen Glätteisens sparen. Zudem ist es eine Anschaffung, bei der das Preisleistungsverhältnis auf jeden Fall übereinstimmt. Ich würde dieses Produkt jedem weiterempfehlen, der noch nicht über derartige Geräter verfügt.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HP4698/22 Multi-Styler

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HP4698/22 Multi-Styler

27/08/2011

Deutschland

Deutschland

Top Gerät

Top Gerät spitzen Preis. Kann das Gerät nur weiteremfehlen. Top preis Leistungs-Verhältnis Philips halt und kein billig Müll! 1+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HP4698/10 Multi-Styler

Oui, je recommande ce produit

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