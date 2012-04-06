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Niet meer leverbaar
Keramiek is microscopisch glad en van nature duurzaam, wat het een van de beste materialen voor ontkrulplaten maakt. De platen glijden moeiteloos door het haar en geven het een perfecte glans.
Elke denkbare haarstijl is mogelijk met de veelzijdige hulpmiddelen. Leef je creativiteit uit!
Dit hulpstuk kan eenvoudig op de tang worden bevestigd voor meer volume en prachtige golvende kapsels.
4.2
van 5
20
Reviews & awards
80%
beveelt dit product aan
jjansenzijleman
06/04/2012
Nederland
Heel mooi!
Keurig verpakt. Alle onderdelen zitten in een prachtige opbergtas. De onderdelen zijn gemakkelijk te verwisselen. Mijn puberdochter is er spinnend tevreden mee!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP4698/22 Multistyler
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP4698/22 Multistyler
rietjeee
22/11/2011
Nederland
het is een goed product
ik heb normaal erg onhandelbaar haar, maar dat is opgelost met deze krul-/stijl-/golftang!!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP4698/10 Multistyler
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP4698/10 Multistyler
schatje
09/10/2011
Nederland
werkt goed
werkt goed blijft goed schoon en is snel warm goed spul
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP4698/01 Multistyler
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP4698/01 Multistyler