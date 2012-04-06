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  • Meer creatieve stijlen, continue verzorging
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Niet meer leverbaar

Multistyler

HP4698/10

4.2
| (20) Reviews & awards | 80% beveelt dit product aan
Meer creatieve stijlen, continue verzorging
Hoeveel manieren zoek je om je haar te stylen? De SalonMultistylist 10 in 1 beschikt over maar liefst tien veelzijdige keramische opzetstukken. Perfect voor alle stijlen die je maar kunt bedenken... en nog een heleboel andere.
Bekijk alle voordelen

SalonSuper Stylist

Meer creatieve stijlen, continue verzorging

Keramische platen voor soepel glijden en glanzend haar

Keramische platen voor soepel glijden en glanzend haar

Keramiek is microscopisch glad en van nature duurzaam, wat het een van de beste materialen voor ontkrulplaten maakt. De platen glijden moeiteloos door het haar en geven het een perfecte glans.

Warmtestylerset met 13 onderdelen voor onbeperkte veelzijdigheid bij het stylen

Warmtestylerset met 13 onderdelen voor onbeperkte veelzijdigheid bij het stylen

Elke denkbare haarstijl is mogelijk met de veelzijdige hulpmiddelen. Leef je creativiteit uit!

Opschuifbare borstel voor meer volume en prachtig golvend haar

Opschuifbare borstel voor meer volume en prachtig golvend haar

Dit hulpstuk kan eenvoudig op de tang worden bevestigd voor meer volume en prachtige golvende kapsels.

Technische specificaties

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Recensies

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4.2

van 5

20

Reviews & awards

80%

beveelt dit product aan

1

06/04/2012

Nederland

Nederland

Heel mooi!

Keurig verpakt. Alle onderdelen zitten in een prachtige opbergtas. De onderdelen zijn gemakkelijk te verwisselen. Mijn puberdochter is er spinnend tevreden mee!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP4698/22 Multistyler

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP4698/22 Multistyler

22/11/2011

Nederland

Nederland

het is een goed product

ik heb normaal erg onhandelbaar haar, maar dat is opgelost met deze krul-/stijl-/golftang!!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP4698/10 Multistyler

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP4698/10 Multistyler

09/10/2011

Nederland

Nederland

werkt goed

werkt goed blijft goed schoon en is snel warm goed spul

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP4698/01 Multistyler

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP4698/01 Multistyler

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