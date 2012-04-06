Ik ben er erg blij mee. Als je hem puur voor het stijl maken van je haar koopt, is het denk ik geen goede koop. Ook ik heb erg veel moeite om mijn haar goed/acceptabel stijl te krijgen. Bovendien blijft mijn haar tussen de inschuifstukken en het hilpstuk steken. Daardoor trek ik stukjes haar eraf, wat ik zonde vind. Maar alle overige hulpstukken werken super fijn! Hulpstukken zijn gemakkelijk te verwisselen, ook als ze heet zijn. Verder is het "koele uiteinde" erg handig met krullen. Wat ik ook prettig vind is dat hij vrij snel afkoelt. Binnen 5 minuten is hij weer handwarm.