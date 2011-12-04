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Arrêté

SalonMultistylistBrosse multi-styles

HP4696/01

3.4

| (10) Avis | 80% recommandent ce produit

Créez votre style en prenant soin de vos cheveux.

Envie de changer de coiffure comme bon vous semble ? Le Salon Multistylist 8-en-1 s'accompagne de huit accessoires de coiffage polyvalents en céramique. Idéal pour créer tous les styles dont vous rêvez... et bien plus encore.

Voir tous les avantages

Salon Super Stylist

Créez votre style en prenant soin de vos cheveux.

Plaques céramiques pour un résultat brillant et plus de glisse

Plaques céramiques pour un résultat brillant et plus de glisse

Lisse à l'échelle microscopique et naturellement robuste, la céramique est un matériau idéal pour des plaques lissantes. Elles glissent sans effort le long de vos cheveux et les font briller.

Pochette tendance incluse

Pochette tendance incluse

Rangez et protégez votre lisseur dans la trousse tendance incluse.

Pinces à cheveux incluses pour créer facilement votre style

En séparant vos cheveux à l'aide des pinces fournies, vous créerez plus facilement votre coiffure.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.4

sur 6

10

Avis

80%

recommandent ce produit

2

04/12/2011

Nederland

Nederland

Prima product

Product voldoet volledige aan de gestelde eisen waarvoor het bestemd is.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SalonMultistylist HP4696/22 Multistyler

Oui, je recommande ce produit

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26/03/2012

France

France

Pas mal du tout

Je ne me sers pas des plaques pour lisser, mais le produit en général reste très sympa et moi je l'adore pour donner un style à mes cheveux en soirée par exemple. Par contre ayant un cheveux assez lourd, les boucles ne tiennent pas assez longtemps par exemple, donc ne pas hésiter sur la mousse coiffante ou la laque pour un effet longue durée.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SalonMultistylist HP4696/22 Brosse multi-styles

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SalonMultistylist HP4696/22 Brosse multi-styles

13/07/2016

Deutschland

Deutschland

Nach einige Jahre immer noch gut

Ich besitze dieses Set jetzt schon ein paar Jahre und es funktioniert heute noch genauso wie damals. Die Handhabung ist recht simpel, ich persönlich bin nur etwas Hitze empfindlich und warte kurz bevor ich Wechsel oder anfange zu frisieren. Das Ergeniss der verschiedensten Aufsätze ist tadellos und mit der richtigen Pflege auch lange haltbar. Durch die praktische Tasche und gut zum verstauen.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SalonMultistylist HP4696/10 Multi-Styler

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SalonMultistylist HP4696/10 Multi-Styler

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