Bonjour ! Je suis désolé d'apprendre que vous n'avez pas eu pleine satisfaction de notre produit. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écrire ce commentaire. Je prends note de votre critique et je fais remonter l'information relative à l'épaisseur des plaques. Nous sommes particulièrement soucieux de donner entière satisfaction à notre clientèle, tant sur la qualité de nos produits que leur efficacité, c'est pourquoi nous prenons en considération les critiques positives comme négatives. Les unes comme les autres nous aiderons à améliorer nos produits à l'avenir. Je vous souhaite une agréable journée, Bien cordialement, Romain, Votre Conseiller Philips