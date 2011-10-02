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Arrêté

Lisseur

HP4686/22

4.3

| (3) Avis | 100% recommandent ce produit

Avoir des cheveux lisses n'a jamais été aussi simple

Prenez le contrôle avec le lisseur SalonStyle & Control. Ses plaques en céramique/tourmaline sophistiquées et sa température de lissage professionnelle de 230 °C vous permettent de créer des coiffures lisses, brillantes et sublimes.

Voir tous les avantages

Lisseur SalonStyle & Control

Avoir des cheveux lisses n'a jamais été aussi simple

Cordon rotatif pour une maniabilité optimale

Cordon rotatif pour une maniabilité optimale

Pratique, le cordon rotatif tourne sur lui-même pour une maniabilité optimale.

Réglage de la température, pour lisser tous les types de cheveux

Le réglage de la température vous permet de modifier la température de coiffage. Vous pouvez ainsi sélectionner la température qui convient à vos cheveux et à vos besoins, pour un lissage exceptionnel.

Arrêt automatique au bout de 60 min

Arrêt automatique au bout de 60 min

Certains lisseurs et boucleurs sont dotés d'une fonction d'arrêt automatique vous permettant d'avoir l'esprit tranquille. S'il est laissé allumé, l'appareil s'éteint automatiquement au bout de 60 min.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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4.3

sur 6

3

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2
1

02/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Stylish, and does the job really well

This is a stylish product, with great features and is easy to use. The results are excellent. As it comes with its own cover it is easy to store away.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HP4686/07 Straightener

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HP4686/07 Straightener

17/09/2012

France

France

possèdes des bonnes qualités

je me sert quasiment de mon lisseur et seche cheveux philips tout les jours. j'en suis super contente fait des jolie coiffure. il me satisfait pleinement.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SalonStraight Control + HP4686/00 Lisseur

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SalonStraight Control + HP4686/00 Lisseur

18/12/2013

España

España

En general nivel alto

Estoy contenta con los productos por su calidad y resultados, ya que no he tenido problemas de averías

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SalonStraight Control + HP4686/00 Plancha para el pelo

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SalonStraight Control + HP4686/00 Plancha para el pelo

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