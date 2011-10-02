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Arrêté
Avoir des cheveux lisses n'a jamais été aussi simple
Prenez le contrôle avec le lisseur SalonStyle & Control. Ses plaques en céramique/tourmaline sophistiquées et sa température de lissage professionnelle de 230 °C vous permettent de créer des coiffures lisses, brillantes et sublimes.
Pratique, le cordon rotatif tourne sur lui-même pour une maniabilité optimale.
Le réglage de la température vous permet de modifier la température de coiffage. Vous pouvez ainsi sélectionner la température qui convient à vos cheveux et à vos besoins, pour un lissage exceptionnel.
Certains lisseurs et boucleurs sont dotés d'une fonction d'arrêt automatique vous permettant d'avoir l'esprit tranquille. S'il est laissé allumé, l'appareil s'éteint automatiquement au bout de 60 min.
4.3
sur 6
3
Avis
100%
recommandent ce produit
Jane
02/10/2011
United Kingdom
Stylish, and does the job really well
This is a stylish product, with great features and is easy to use. The results are excellent. As it comes with its own cover it is easy to store away.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HP4686/07 Straightener
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HP4686/07 Straightener
sabrina
17/09/2012
France
possèdes des bonnes qualités
je me sert quasiment de mon lisseur et seche cheveux philips tout les jours. j'en suis super contente fait des jolie coiffure. il me satisfait pleinement.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SalonStraight Control + HP4686/00 Lisseur
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SalonStraight Control + HP4686/00 Lisseur
Montse01
18/12/2013
España
En general nivel alto
Estoy contenta con los productos por su calidad y resultados, ya que no he tenido problemas de averías
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SalonStraight Control + HP4686/00 Plancha para el pelo
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SalonStraight Control + HP4686/00 Plancha para el pelo