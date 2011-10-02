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Niet meer leverbaar
Steil haar in een handomdraai
Stylen zoals jij dat wilt met de SalonStyle & Control. Met de geavanceerde toermalijn-keramische platen en een stylingtemperatuur van maar liefst 230ºC heb je alles wat je nodig hebt voor een prachtig glanzend, steil kapsel.
De handige draaitechnologie draait het snoer, waardoor dit niet meer in de knoop komt.
Dankzij de instelbare temperatuurstanden kun je de stylingtemperatuur snel en eenvoudig aanpassen. Hierdoor kun je de perfecte temperatuur instellen voor jouw specifieke haartype en behoeften en krijg je altijd het gladde, stijlvolle resultaat dat je zo graag wilt.
Bepaalde straighteners en krultangen hebben een automatische uitschakeling. Dankzij deze functie hoef je je niet druk te maken als je het apparaat per ongeluk aan hebt laten staan. Het apparaat wordt na 60 min. automatisch uitgeschakeld.
4.3
van 5
3
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
Jane
02/10/2011
United Kingdom
Stylish, and does the job really well
This is a stylish product, with great features and is easy to use. The results are excellent. As it comes with its own cover it is easy to store away.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP4686/07 Straightener
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP4686/07 Straightener
Montse01
18/12/2013
España
En general nivel alto
Estoy contenta con los productos por su calidad y resultados, ya que no he tenido problemas de averías
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SalonStraight Control + HP4686/00 Plancha para el pelo
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SalonStraight Control + HP4686/00 Plancha para el pelo
sabrina
17/09/2012
France
possèdes des bonnes qualités
je me sert quasiment de mon lisseur et seche cheveux philips tout les jours. j'en suis super contente fait des jolie coiffure. il me satisfait pleinement.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SalonStraight Control + HP4686/00 Lisseur
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SalonStraight Control + HP4686/00 Lisseur