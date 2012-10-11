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Arrêté
Réalisez toutes les coiffures dont vous rêvez
Le monde appartient aux filles. Le kit multistyles Girl Glam est équipé de cinq accessoires de coiffage pour changer de style au gré de vos envies. L'accessoire idéal pour des filles sublimes qui savent ce qu'elles veulent.
5 accessoires
Lisse à l'échelle microscopique et naturellement robuste, la céramique est un matériau idéal pour des plaques lissantes. Elles glissent sans effort le long de vos cheveux et les font briller.
Les plaques en céramique glissent sans effort dans vos cheveux, pour les rendre exceptionnellement lisses et brillants.
Cet accessoire donne à vos cheveux un style très tendance.
4.0
sur 6
2
Avis
100%
recommandent ce produit
Stefanie86
11/10/2012
Nederland
Acheteur vérifié
Veelzijdig. Voor verschillende soorten krullen, wafels en stijlen. Ideaal.
Veel verschillende kopstukken, waardoor het product veelzijdig te gebruiken is. Voor ieder wat wils. Kopstukken zijn gemakkelijk te verwisselen. Jammer van het kinderlijke uiterlijk. Soms blijven haren hangen in het stijl gedeelte als je niet de haren precies tussen het stijlgedeelte doet. Je krijgt er ook een handige opbergtas, spiegeltje en haarspeldjes bij. Voor wafels moet je geduld hebben, wat ik doe; ik klem vaak met mn handen de wafeltang nog strakker, zodat de wafels nog mooier worden.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HP4680/01 Multistyler
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HP4680/01 Multistyler
leintje
11/10/2012
Nederland
Veelzijdig. Voor verschillende soorten krullen, wafels en stijlen. Ideaal.
Veel verschillende kopstukken, waardoor het product veelzijdig te gebruiken is. Voor ieder wat wils. Kopstukken zijn gemakkelijk te verwisselen. Jammer van het kinderlijke uiterlijk. Soms blijven haren hangen in het stijl gedeelte als je niet de haren precies tussen het stijlgedeelte doet. Je krijgt er ook een handige opbergtas, spiegeltje en haarspeldjes bij. Voor wafels moet je geduld hebben, wat ik doe; ik klem vaak met mn handen de wafeltang nog strakker, zodat de wafels nog mooier worden.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HP4680/01 Multistyler
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HP4680/01 Multistyler