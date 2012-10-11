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Niet meer leverbaar
Voor een prachtig droomkapsel!
Dames leef je uit! De Girl Glam-multistyler heeft vijf stylingopzetstukken dus je creëert in een mum van tijd het perfecte kapsel voor elk moment. Dit is de ideale styler voor moderne meiden met een eigen stijl.
5 hulpstukken
Keramiek is microscopisch glad en van nature duurzaam, wat het een van de beste materialen voor ontkrulplaten maakt. De platen glijden moeiteloos door het haar en geven het een perfecte glans.
De keramische platen glijden moeiteloos door je haar en geven het een perfecte glans.
Dit opzetstuk geeft je haar een fantastische golvende look.
4.0
van 5
2
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
leintje
11/10/2012
Nederland
Veelzijdig. Voor verschillende soorten krullen, wafels en stijlen. Ideaal.
Veel verschillende kopstukken, waardoor het product veelzijdig te gebruiken is. Voor ieder wat wils. Kopstukken zijn gemakkelijk te verwisselen. Jammer van het kinderlijke uiterlijk. Soms blijven haren hangen in het stijl gedeelte als je niet de haren precies tussen het stijlgedeelte doet. Je krijgt er ook een handige opbergtas, spiegeltje en haarspeldjes bij. Voor wafels moet je geduld hebben, wat ik doe; ik klem vaak met mn handen de wafeltang nog strakker, zodat de wafels nog mooier worden.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP4680/01 Multistyler
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP4680/01 Multistyler
Stefanie86
11/10/2012
Nederland
Geverifieerde koper
Veelzijdig. Voor verschillende soorten krullen, wafels en stijlen. Ideaal.
Veel verschillende kopstukken, waardoor het product veelzijdig te gebruiken is. Voor ieder wat wils. Kopstukken zijn gemakkelijk te verwisselen. Jammer van het kinderlijke uiterlijk. Soms blijven haren hangen in het stijl gedeelte als je niet de haren precies tussen het stijlgedeelte doet. Je krijgt er ook een handige opbergtas, spiegeltje en haarspeldjes bij. Voor wafels moet je geduld hebben, wat ik doe; ik klem vaak met mn handen de wafeltang nog strakker, zodat de wafels nog mooier worden.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP4680/01 Multistyler
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP4680/01 Multistyler