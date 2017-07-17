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Arrêté
HP4585/00
Fonctionne sur piles
L'électricité statique est un phénomène courant, surtout par temps sec. Elle est cause de frisottis et de décoiffages. Pour vous aider à résoudre ce problème, nous avons une solution toute simple : la brosse ionique. L'ioniseur génère des ions négatifs qui neutralisent la charge positive de l'électricité statique. Il permet ainsi de réduire les frisottis et de rendre instantanément à vos cheveux leur brillance et leur douceur. Pour améliorer la diffusion des ions dans les cheveux, l'ioniseur est proche du coussin, ce qui permet de mieux répartir les ions dans les cheveux lors du brossage. Un style désormais impeccable, partout et à tout moment !
Tous les brins sont lisses, afin d'éviter de blesser votre cuir chevelu ou d'accrocher des cheveux en cours d'utilisation. Leur extrémité en forme de boule offre une plus grande surface de contact qui permet de préserver les cuirs chevelus fragiles.
Grâce à sa conception optimale, le coussin à brins permet une meilleure distribution de la force. Il suit naturellement les contours de la tête, pour une utilisation pratique et confortable, malgré la taille compacte de la brosse. Faites-vous un massage rapide et agréable de la tête, partout et à tout moment, pour des cheveux lisses et brillants.
Récompenses
3.6
sur 6
5
Avis
loutreheureuse
17/07/2017
België
impressionnant
compact et légère, les cheveux retrouvent douceur en un rien de temps!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit EasyShine HP4585/00 Brosse ionique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit EasyShine HP4585/00 Brosse ionique
Morgane
25/03/2018
België
Super snel glanzend Haar !
Geweldig na de eerste borstelbeurt voelde mijn haar superzacht en glanzend , minder kitten , minder statische electriciteit . Ik heb het gekocht om meer glans te Krijgen maar Kringle er ook superzacht haar door ..... een Echte aanrader zeker ook voor mensen met lang haar
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit EasyShine HP4585/00 Ionische stijlborstel
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit EasyShine HP4585/00 Ionische stijlborstel
Lien123097
19/08/2018
Nederland
Een toverborstel
Wat een bijzonder goed product. Ook mooi doordacht design van de borstel en werkt maar op 1 batterij, ligt prettig in de hand. En op mijn haar werkt het echt als tovenarij, jee dat zoiets mogelijk is... ik heb pluizig heel fijn haar en de borstel maakt het zacht en glad. De borstel geeft ook een prettige massage en ontwart mijn haren op een zachte manier. Top, super, geweldig!!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit EasyShine HP4585/00 Ionische stijlborstel
Oui, je recommande ce produit
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