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Arrêté

EasyShineBrosse ionique

HP4585/00

3.6
| (5) Avis

1 récompense

Brossage facile, brillance instantanée
La nouvelle brosse ionique Philips vous permet d'obtenir des cheveux lisses et brillants partout et à tout moment, pour un agréable brossage.
Voir tous les avantages

Brossage facile, brillance instantanée

  • Fonctionne sur piles

Fonction ionique pour des cheveux lisses et brillants

Fonction ionique pour des cheveux lisses et brillants

L'électricité statique est un phénomène courant, surtout par temps sec. Elle est cause de frisottis et de décoiffages. Pour vous aider à résoudre ce problème, nous avons une solution toute simple : la brosse ionique. L'ioniseur génère des ions négatifs qui neutralisent la charge positive de l'électricité statique. Il permet ainsi de réduire les frisottis et de rendre instantanément à vos cheveux leur brillance et leur douceur. Pour améliorer la diffusion des ions dans les cheveux, l'ioniseur est proche du coussin, ce qui permet de mieux répartir les ions dans les cheveux lors du brossage. Un style désormais impeccable, partout et à tout moment !

Les brins arrondis lisses préservent les cheveux et le cuir chevelu.

Les brins arrondis lisses préservent les cheveux et le cuir chevelu.

Tous les brins sont lisses, afin d'éviter de blesser votre cuir chevelu ou d'accrocher des cheveux en cours d'utilisation. Leur extrémité en forme de boule offre une plus grande surface de contact qui permet de préserver les cuirs chevelus fragiles.

Utilisation agréable grâce à la surface optimale du coussin à brins

Utilisation agréable grâce à la surface optimale du coussin à brins

Grâce à sa conception optimale, le coussin à brins permet une meilleure distribution de la force. Il suit naturellement les contours de la tête, pour une utilisation pratique et confortable, malgré la taille compacte de la brosse. Faites-vous un massage rapide et agréable de la tête, partout et à tout moment, pour des cheveux lisses et brillants.

Spécificités Techniques

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Récompenses

  • Award image AWARD-612383

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.6

sur 6

5

Avis

4
3

17/07/2017

België

België

impressionnant

compact et légère, les cheveux retrouvent douceur en un rien de temps!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit EasyShine HP4585/00 Brosse ionique

Oui, je recommande ce produit

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25/03/2018

België

België

Super snel glanzend Haar !

Geweldig na de eerste borstelbeurt voelde mijn haar superzacht en glanzend , minder kitten , minder statische electriciteit . Ik heb het gekocht om meer glans te Krijgen maar Kringle er ook superzacht haar door ..... een Echte aanrader zeker ook voor mensen met lang haar

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Cet avis concerne le produit EasyShine HP4585/00 Ionische stijlborstel

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19/08/2018

Nederland

Nederland

Een toverborstel

Wat een bijzonder goed product. Ook mooi doordacht design van de borstel en werkt maar op 1 batterij, ligt prettig in de hand. En op mijn haar werkt het echt als tovenarij, jee dat zoiets mogelijk is... ik heb pluizig heel fijn haar en de borstel maakt het zacht en glad. De borstel geeft ook een prettige massage en ontwart mijn haren op een zachte manier. Top, super, geweldig!!

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Cet avis concerne le produit EasyShine HP4585/00 Ionische stijlborstel

Oui, je recommande ce produit

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