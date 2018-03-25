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  • Gemakkelijk borstelen, direct glans
  • Gemakkelijk borstelen, direct glans
  • Gemakkelijk borstelen, direct glans
  • Gemakkelijk borstelen, direct glans
  • Gemakkelijk borstelen, direct glans
  • Gemakkelijk borstelen, direct glans
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Gemakkelijk borstelen, direct glans
  • Gemakkelijk borstelen, direct glans
  • Gemakkelijk borstelen, direct glans
  • Gemakkelijk borstelen, direct glans
  • Gemakkelijk borstelen, direct glans

Niet meer leverbaar

EasyShineIonische stijlborstel

HP4585/00

3.6
| (5) Reviews & awards

1 Prijs

Gemakkelijk borstelen, direct glans
De nieuwe Philips ionische stijlborstel houdt je haar altijd en overal glad en glanzend en is heerlijk in gebruik.
Bekijk alle voordelen

Gemakkelijk borstelen, direct glans

  • Werkt op batterijen

Ionenverzorging voor glad, glanzend haar

Ionenverzorging voor glad, glanzend haar

Statische elektriciteit bestaat overal, vooral in een droge omgeving. Daardoor gaat je haar snel krullen en raakt het in de war. Om je te helpen om van dit vervelende probleem af te komen, hebben wij een eenvoudige oplossing: een ionische stijlborstel. De ionisator genereert negatieve ionen die de positieve lading van statische elektriciteit neutraliseren. Dit helpt bij het verminderen van pluizigheid en maakt je haar direct weer glad en glanzend. Voor het verbeteren van de diffusie van ionen op haar, houden we de ionisator dicht bij het kussen, zodat de ionen efficiënter over het haar worden verspreid tijdens het borstelen. Zie er vanaf nu altijd en overal netjes uit!

Borstelharen met naadloze ronde punten zijn zacht voor haar en hoofdhuid

Borstelharen met naadloze ronde punten zijn zacht voor haar en hoofdhuid

Alle borstelharen zijn naadloos om schade aan de hoofdhuid of vastzittende haren tijdens gebruik te voorkomen. De speciale ronde uiteinden hebben een groter oppervlak, waardoor ze zachter aanvoelen op een kwetsbare hoofdhuid.

Borstelkussen met optimaal oppervlak is comfortabel in gebruik

Borstelkussen met optimaal oppervlak is comfortabel in gebruik

Het optimaal ontworpen borstelkussen zorgt voor een betere krachtverdeling en volgt de contouren van het hoofd voor meer gemak en comfort. Het borstelen is nog steeds comfortabel, ondanks het compacte formaat. Je kunt dus gemakkelijk genieten van een snelle maar heerlijk kalmerende hoofdmassage, en je hebt altijd en overal glanzend en glad haar.

Technische specificaties

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Prijzen

  • Award image AWARD-612383

Recensies

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3.6

van 5

5

Reviews & awards

4
3

25/03/2018

België

België

Super snel glanzend Haar !

Geweldig na de eerste borstelbeurt voelde mijn haar superzacht en glanzend , minder kitten , minder statische electriciteit . Ik heb het gekocht om meer glans te Krijgen maar Kringle er ook superzacht haar door ..... een Echte aanrader zeker ook voor mensen met lang haar

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor EasyShine HP4585/00 Ionische stijlborstel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor EasyShine HP4585/00 Ionische stijlborstel

19/08/2018

Nederland

Nederland

Een toverborstel

Wat een bijzonder goed product. Ook mooi doordacht design van de borstel en werkt maar op 1 batterij, ligt prettig in de hand. En op mijn haar werkt het echt als tovenarij, jee dat zoiets mogelijk is... ik heb pluizig heel fijn haar en de borstel maakt het zacht en glad. De borstel geeft ook een prettige massage en ontwart mijn haren op een zachte manier. Top, super, geweldig!!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor EasyShine HP4585/00 Ionische stijlborstel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor EasyShine HP4585/00 Ionische stijlborstel

17/07/2017

België

België

impressionnant

compact et légère, les cheveux retrouvent douceur en un rien de temps!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor EasyShine HP4585/00 Brosse ionique

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor EasyShine HP4585/00 Brosse ionique

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
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