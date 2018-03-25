Ionenverzorging voor glad, glanzend haar

Statische elektriciteit bestaat overal, vooral in een droge omgeving. Daardoor gaat je haar snel krullen en raakt het in de war. Om je te helpen om van dit vervelende probleem af te komen, hebben wij een eenvoudige oplossing: een ionische stijlborstel. De ionisator genereert negatieve ionen die de positieve lading van statische elektriciteit neutraliseren. Dit helpt bij het verminderen van pluizigheid en maakt je haar direct weer glad en glanzend. Voor het verbeteren van de diffusie van ionen op haar, houden we de ionisator dicht bij het kussen, zodat de ionen efficiënter over het haar worden verspreid tijdens het borstelen. Zie er vanaf nu altijd en overal netjes uit!