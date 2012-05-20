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Arrêté
HP3621
200 W
Zone de traitement ciblée
La lumière infrarouge est reconnue pour soulager les douleurs musculaires et articulaires. Une agréable chaleur créée par la lumière infrarouge pénètre votre peau, facilitant la circulation sanguine et réchauffant vos muscles. Lorsque vos muscles sont apaisés, ils se relâchent et se relaxent automatiquement. Parce qu'elle assouplit les tissus, la chaleur réduit également les raideurs et rend les articulations plus flexibles.
3.7
sur 6
29
Avis
PhD4860
20/05/2012
België
Très bon appareil
Cet appareil soulage réellement les douleurs. Il évite de prendre des anti-douleurs. Il est seulement dommage qu'il ne soit pas équipé d'une minuterie ou du moins que le revendeur ne m'a pas proposé un modèle avec minuterie.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HP3621 Lampe infrarouge InfraCare
Oui, je recommande ce produit
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Nilev
02/10/2013
France
Appareil très efficace
Design agréable, appareil très léger, facile à utiliser et très efficace pour nos douleurs.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HP3621 Lampe infrarouge InfraCare
Oui, je recommande ce produit
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Tuttebel
05/12/2023
België
Doet wat het beloofd: vermindert de pijnen
Als patiënt met auto-immuunziekte heb ik veel pijnlijke opstoten in de borstkas. Sinds ik deze lamp heb is het leefbaarder geworden. Ik weet al wanneer de opstoten beginnen en leg me dan voor de lamp. Liggend want zittend is soms te moeilijk. Het help mijn reuma en botvliespijnen wat af te vlakken.
Avantages
Geef een aangename diepe warmte en vlak de pijn af
Contre
Een afstandsbediening en timer zou handig zijn!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HP3621 InfraCare-infraroodlamp
Oui, je recommande ce produit
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