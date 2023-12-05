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Niet meer leverbaar
200W
Gerichte behandeling van bepaald gebied
Onderzoek heeft aangetoond dat infraroodlicht spierpijn en andere pijnen veroorzaakt door stijve gewrichten effectief verzacht. De aangename warmte die het infraroodlicht genereert, dringt diep door in uw huid, en helpt de bloedcirculatie stimuleren en uw spieren verwarmen. Hierdoor worden uw spieren zachter en ontspannen zij zich. Omdat de warmte het weefsel soepeler maakt, worden uw gewrichten flexibeler en voelt u zich minder stijf.
3.7
van 5
29
Reviews & awards
Tuttebel
05/12/2023
België
Doet wat het beloofd: vermindert de pijnen
Als patiënt met auto-immuunziekte heb ik veel pijnlijke opstoten in de borstkas. Sinds ik deze lamp heb is het leefbaarder geworden. Ik weet al wanneer de opstoten beginnen en leg me dan voor de lamp. Liggend want zittend is soms te moeilijk. Het help mijn reuma en botvliespijnen wat af te vlakken.
Voordelen
Geef een aangename diepe warmte en vlak de pijn af
Nadelen
Een afstandsbediening en timer zou handig zijn!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP3621 InfraCare-infraroodlamp
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP3621 InfraCare-infraroodlamp
Rudolfd
08/08/2015
België
Geverifieerde koper
Prachtig toestel
Het juiste toestel voor behandeling van uw stramme spieren.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP3621 InfraCare-infraroodlamp
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP3621 InfraCare-infraroodlamp
Danny12321
24/09/2025
Nederland
Geld dik waard
Werkt gewoon goed. Al jaren gebruikt na een ongeluk waarbij ik de onderste rugwervels brak.
Voordelen
Compact, functioneel, makkelijk in gebruik.
Nadelen
Vrij kort snoer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP3621 InfraCare-infraroodlamp
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP3621 InfraCare-infraroodlamp