IK gebruik hem voor spierpijn en gezicht,geen timer erop maar das niet erg. Ik gebruik hem ook voor lichttherapie en is goed voor de huid ook nog. Tip gebruik hem op bed in plaats op stoel bijv. Naast lichaam leggen. Als je hem naast je zet en ligt pak je veel gebieden en langer vol te houden dan in andere houdingen. Makkelijker dus met gezicht, knieen, rug , armen en handen als je ligt, niet in de lamp kijken .