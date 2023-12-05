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  • Effectieve verzachting van pijn
  • Effectieve verzachting van pijn
  • Effectieve verzachting van pijn
  • Effectieve verzachting van pijn
  • Effectieve verzachting van pijn
  • Effectieve verzachting van pijn
  • Effectieve verzachting van pijn
  • Effectieve verzachting van pijn
  • Effectieve verzachting van pijn
  • Effectieve verzachting van pijn
  • Effectieve verzachting van pijn
  • Effectieve verzachting van pijn
  • Effectieve verzachting van pijn
  • Effectieve verzachting van pijn
  • Effectieve verzachting van pijn
  • Effectieve verzachting van pijn
  • Effectieve verzachting van pijn
  • Effectieve verzachting van pijn
  • Effectieve verzachting van pijn
  • Effectieve verzachting van pijn
  • Effectieve verzachting van pijn
  • Effectieve verzachting van pijn
  • Effectieve verzachting van pijn
  • Effectieve verzachting van pijn

Niet meer leverbaar

InfraCare-infraroodlamp

HP3621

3.7
| (29) Reviews & awards
Effectieve verzachting van pijn
Diepe, doordringende warmte van infraroodlamp
Bekijk alle voordelen

Diep doordringende infraroodwarmte

Effectieve verzachting van pijn

  • 200W

  • Gerichte behandeling van bepaald gebied

Diep doordringende infraroodwarmte

Diep doordringende infraroodwarmte

Onderzoek heeft aangetoond dat infraroodlicht spierpijn en andere pijnen veroorzaakt door stijve gewrichten effectief verzacht. De aangename warmte die het infraroodlicht genereert, dringt diep door in uw huid, en helpt de bloedcirculatie stimuleren en uw spieren verwarmen. Hierdoor worden uw spieren zachter en ontspannen zij zich. Omdat de warmte het weefsel soepeler maakt, worden uw gewrichten flexibeler en voelt u zich minder stijf.

Technische specificaties

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Recensies

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3.7

van 5

29

Reviews & awards

05/12/2023

België

België

Doet wat het beloofd: vermindert de pijnen

Als patiënt met auto-immuunziekte heb ik veel pijnlijke opstoten in de borstkas. Sinds ik deze lamp heb is het leefbaarder geworden. Ik weet al wanneer de opstoten beginnen en leg me dan voor de lamp. Liggend want zittend is soms te moeilijk. Het help mijn reuma en botvliespijnen wat af te vlakken.

Voordelen

Geef een aangename diepe warmte en vlak de pijn af

Nadelen

Een afstandsbediening en timer zou handig zijn!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP3621 InfraCare-infraroodlamp

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP3621 InfraCare-infraroodlamp

08/08/2015

België

België

Geverifieerde koper

Prachtig toestel

Het juiste toestel voor behandeling van uw stramme spieren.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP3621 InfraCare-infraroodlamp

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP3621 InfraCare-infraroodlamp

24/09/2025

Nederland

Nederland

Geld dik waard

Werkt gewoon goed. Al jaren gebruikt na een ongeluk waarbij ik de onderste rugwervels brak.

Voordelen

Compact, functioneel, makkelijk in gebruik.

Nadelen

Vrij kort snoer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP3621 InfraCare-infraroodlamp

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP3621 InfraCare-infraroodlamp

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