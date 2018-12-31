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  • Plus de 10 boissons et plats à la bonne température
  • Plus de 10 boissons et plats à la bonne température

Reconditionné

Série 7000Bouilloire à double paroi

HD9396/90R1

Plus de 10 boissons et plats à la bonne température
Saviez-vous que vos boissons, soupes et nouilles sont plus savoureuses à une certaine température ? Notre bouilloire à double paroi et thermostat chauffe avec précision son contenu, tout en restant fraîche au toucher à l'extérieur.
Voir tous les avantages

Ce produit est reconditionné et a été testé par notre équipe. En savoir plus

Commandes faciles avec un afficheur sur la poignée

Plus de 10 boissons et plats à la bonne température

  • Ébullition sûre et efficace

  • Esthétique, facile à utiliser

  • Capacité familiale de 1,7 l

Plus de 10 plats et boissons

Plus de 10 plats et boissons

Thé, café, nourriture infantile, chocolat, nouilles instantanées, etc. : tous ces aliments gagnent à être chauffés à des températures différentes. Cette bouilloire à thermostat offre 6 réglages de température s'échelonnant entre 40 °C et 100 °C, pour un résultat sûr et parfait à chaque fois.

Fonction de maintien au chaud

Fonction de maintien au chaud

Une fois que votre bouilloire a atteint la température souhaitée, notre fonction de maintien au chaud intelligente maintient la température exacte de l'eau. Inutile de la remettre à chauffer.

Contact sans danger

Contact sans danger

Inutile d'attendre que l'extérieur de votre bouilloire refroidisse. Notre bouilloire à thermostat est dotée d'une double paroi isolante. Ainsi, l'extérieur reste frais au toucher, tandis que l'eau à l'intérieur reste chaude, ce qui vous permet de préparer des boissons chaudes réconfortantes pendant plus longtemps.

Spécificités Techniques

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