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Reconditionné
HD9396/90R1
Ce produit est reconditionné et a été testé par notre équipe. En savoir plus
Ébullition sûre et efficace
Esthétique, facile à utiliser
Capacité familiale de 1,7 l
Thé, café, nourriture infantile, chocolat, nouilles instantanées, etc. : tous ces aliments gagnent à être chauffés à des températures différentes. Cette bouilloire à thermostat offre 6 réglages de température s'échelonnant entre 40 °C et 100 °C, pour un résultat sûr et parfait à chaque fois.
Une fois que votre bouilloire a atteint la température souhaitée, notre fonction de maintien au chaud intelligente maintient la température exacte de l'eau. Inutile de la remettre à chauffer.
Inutile d'attendre que l'extérieur de votre bouilloire refroidisse. Notre bouilloire à thermostat est dotée d'une double paroi isolante. Ainsi, l'extérieur reste frais au toucher, tandis que l'eau à l'intérieur reste chaude, ce qui vous permet de préparer des boissons chaudes réconfortantes pendant plus longtemps.