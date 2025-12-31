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  • 10+ voedingsmiddelen en dranken met de juiste temperatuur
  • 10+ voedingsmiddelen en dranken met de juiste temperatuur

Refurbishment

7000-serieDubbelwandige waterkoker - refurbished

HD9396/90R1

10+ voedingsmiddelen en dranken met de juiste temperatuur
Wist u dat uw favoriete drankjes, soepen en noedels beter smaken wanneer ze tot een bepaalde temperatuur worden verwarmd? Onze dubbelwandige waterkoker met temperatuurregeling verwarmt de binnenkant uiterst precies en blijft koel aan de buitenkant.
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Dit product is gereviseerd en getest door ons team. Meer informatie

Eenvoudig te bedienen dankzij het display op de handgreep

10+ voedingsmiddelen en dranken met de juiste temperatuur

  • Veilig en efficiënt koken

  • Mooie look, eenvoudig te gebruiken

  • Capaciteit van 1,7 l voor het hele gezin

Meer dan 10 soorten voedsel en dranken

Meer dan 10 soorten voedsel en dranken

Thee, koffie, babyvoeding, cacao, instant noedels en nog veel meer profiteren kunnen allemaal op verschillende temperaturen worden verwarmd. Deze waterkoker met temperatuurregeling heeft 6 temperatuurstanden van 40 °C tot 100 °C voor perfecte en veilige porties, elke keer weer.

Warmhoudfunctie

Warmhoudfunctie

Zodra uw waterkoker de gewenste temperatuur heeft bereikt, houdt onze slimme warmhoudfunctie de exacte watertemperatuur op peil. U hoeft niet opnieuw te koken.

Veilig aan te raken

Veilig aan te raken

U hoeft niet te wachten tot de buitenkant van uw waterkoker is afgekoeld. Onze waterkoker met temperatuurregeling heeft een dubbele isolatielaag die zorgt voor een constante koele buitenkant, terwijl de waterwarmte binnenin langer behouden blijft.

Technische specificaties

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