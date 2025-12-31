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Refurbishment
HD9396/90R1
Dit product is gereviseerd en getest door ons team. Meer informatie
Veilig en efficiënt koken
Mooie look, eenvoudig te gebruiken
Capaciteit van 1,7 l voor het hele gezin
Thee, koffie, babyvoeding, cacao, instant noedels en nog veel meer profiteren kunnen allemaal op verschillende temperaturen worden verwarmd. Deze waterkoker met temperatuurregeling heeft 6 temperatuurstanden van 40 °C tot 100 °C voor perfecte en veilige porties, elke keer weer.
Zodra uw waterkoker de gewenste temperatuur heeft bereikt, houdt onze slimme warmhoudfunctie de exacte watertemperatuur op peil. U hoeft niet opnieuw te koken.
U hoeft niet te wachten tot de buitenkant van uw waterkoker is afgekoeld. Onze waterkoker met temperatuurregeling heeft een dubbele isolatielaag die zorgt voor een constante koele buitenkant, terwijl de waterwarmte binnenin langer behouden blijft.