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Reconditionné
HD9350/90R1
Ce produit est reconditionné et a été testé par notre équipe. En savoir plus
Métal
Couvercle à ressort
Voyant
1,7 l
Pièces métalliques en acier inoxydable de qualité alimentaire (SUS304) pour assurer une eau saine et pure.
Un filtre micro-perforé amovible au niveau du bec verseur piège les petites particules de calcaire mesurant plus de 200 microns pour que votre eau reste limpide.
Une résistance non visible en inox assure une ébullition rapide et un nettoyage facile.
25 % plus grande que la bouilloire en métal classique Philips HD9320