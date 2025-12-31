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Refurbishment

Daily-collectieWaterkoker - refurbished

HD9350/90R1

Duurzaam ontwerp
Duurzame waterkoker van voedselveilig roestvrij staal voor langdurig en betrouwbaar gebruik, elke dag weer. Deze elegante Philips-waterkoker gaat lang mee en is gemaakt met meer dan 60 jaar beproefde ervaring.
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Dit product is gereviseerd en getest door ons team. Meer informatie

Voor betrouwbaar dagelijks gebruik

Duurzaam ontwerp

  • Metaal

  • Veerdeksel

  • Indicatielampje

  • 1,7 l

Voedselveilig roestvrij staal (SUS304)

Voedselveilige roestvrijstalen onderdelen (SUS304) voor een veilig en schoon kopje water.

Fijnmazig filter vangt minuscule kalkaanslagdeeltjes

Fijnmazig filter vangt minuscule kalkaanslagdeeltjes

Een uitneembaar fijnmazig filter op de tuit vangt minuscule kalkaanslagdeeltjes zo klein als 200 micron voor een heldere kop water.

Plat verwarmingselement voor snel koken

Plat verwarmingselement voor snel koken

Een verborgen, roestvrijstalen verwarmingselement zorgt voor snel koken en eenvoudig schoonmaken.

Technische specificaties

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
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Voorwaarden

  1. 25% groter dan de normale metalen Philips-waterkoker HD9320