Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Refurbishment
HD9350/90R1
Dit product is gereviseerd en getest door ons team. Meer informatie
Metaal
Veerdeksel
Indicatielampje
1,7 l
Voedselveilige roestvrijstalen onderdelen (SUS304) voor een veilig en schoon kopje water.
Een uitneembaar fijnmazig filter op de tuit vangt minuscule kalkaanslagdeeltjes zo klein als 200 micron voor een heldere kop water.
Een verborgen, roestvrijstalen verwarmingselement zorgt voor snel koken en eenvoudig schoonmaken.
25% groter dan de normale metalen Philips-waterkoker HD9320