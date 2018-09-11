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Arrêté
Lames en inox
60 hauteurs de coupe
120 min d'autonomie pour 1 h de charge
L'interface utilisateur intuitive vous indique précisément la hauteur de coupe sélectionnée. Les boutons vous permettent de sélectionner et de verrouiller facilement plus de 60 hauteurs de coupe différentes. Parcourez rapidement les différentes hauteurs, ou sélectionnez successivement chaque hauteur par pas de 0,2 mm.
Les boutons de commande vous permettent de sélectionner avec précision l'une des 60 hauteurs de coupe de votre choix et de la verrouiller. Utilisez le sabot pour couper vos cheveux par pas de 0,2 mm entre 1 et 7 mm, et par pas de 1 mm entre 7 et 42 mm. Vous pouvez également utiliser l'appareil sans sabot pour une coupe de près à 0,5 mm.
La tondeuse est fournie avec 3 sabots assurant une coupe de 1 à 7 mm, de 7 à 24 mm et de 24 à 42 mm. Fixez simplement l'un de ces sabots pour bénéficier de l'une des 60 hauteurs de coupe verrouillables, séparées par pas de 0,2 mm entre 1 et 7 mm, et par pas de 1 mm entre 7 et 42 mm. Vous pouvez également utiliser la tondeuse sans sabot pour une tonte à 0,5 mm.
4.2
sur 6
233
Avis
84%
recommandent ce produit
ogk13
11/09/2018
België
A remplacé mon coiffeur ;-)
Acheté pour les 42 mm de sabot, la vitesse de charge et l'autonomie. Agréablement surprise par la légèreté et la bonne prise en main (pas mal au bras à la fin de la coupe) Rapport qualité/prix imbattable : rentabilisé en 2 utilisations (coupe femme chez le coiffeur autour de 35 Euros + trajet/attente/blabla des coiffeurs...) Un bonheur de pouvoir rafraîchir la coupe à loisirs, sans avoir à faire garder les enfants et surveiller la montre :-) RAVIE
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 7000 HC7460/15 Tondeuse à cheveux
Oui, je recommande ce produit
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gcomblez
23/08/2015
België
La précision est le mot d'ordre de cette machine !
Nous avons testé le Philips Hairclipper 700 et franchement il offre une précision de coupe magnifique. Il est très maniable.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 7000 HC7460/15 Tondeuse à cheveux
Oui, je recommande ce produit
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pve3
13/08/2015
België
produit de très bonne qualité et très facile d'utilisation
J'ai testé le Philips Hairclipper series 7000 par des amis. Des la première utilisation, mes deux amis et moi-même ont réussi à produire une coupe parfaite et tout cela en quelques minutes Bravo Philips
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 7000 HC7460/15 Tondeuse à cheveux
Oui, je recommande ce produit
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Par rapport aux précédents modèles Philips