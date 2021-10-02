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Niet meer leverbaar
Roestvrijstalen messen
60 lengtestanden
120 min. draadloos/1 uur opladen
De intuïtieve gebruikersinterface geeft u nauwkeurige feedback over de geselecteerde lengte. Gebruik de knoppen om eenvoudig de lengte te selecteren en te vergrendelen uit meer dan 60 lengte-instellingen. Blader snel door de lengtes of ga er langzaam doorheen met kleine stappen van 0,2 mm.
Gebruik de knoppen om de lengte die u wilt nauwkeurig te selecteren en te vergrendelen. Kies uit meer dan 60 lengte-instellingen. Gebruik de kam om met stappen van precies 0,2 mm tussen 1 en 7 mm te trimmen of met stappen van 1 mm tussen 7 en 42 mm. Of gebruik de trimmer zonder kam voor een glad trimresultaat van 0,5 mm.
De trimmer wordt geleverd met 3 verstelbare haarkammen: van 1 tot 7 mm, 7 tot 24 mm en 24 tot 42 mm. Sluit simpelweg een van de kammen aan voor meer dan 60 vergrendelbare lengtestanden, met stappen van precies 0,2 mm tussen 1 en 7 mm en stappen van 1 mm tussen 7 en 42 mm. Of u kunt het apparaat zonder opzetkam gebruiken voor het trimmen op 0,5 mm.
4.2
van 5
233
Reviews & awards
84%
beveelt dit product aan
Scheermans
02/10/2021
België
Geverifieerde koper
Titel
Fantastische trimmer. De gemotoriseerde lengteaanpasser is een zeer groot voordeel. Minder prutsen met een hele hoop opzetkammer en heel snel de lengte aanpassen betekent dat je jouw beter kunt blijven concentreren op het trimmen. Ook een voordeel dat je tot meer dan 4 cm kunt trimmen. Ik hoop echter dat ie het lang zal blijven doen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 7000 HC7460/15 Tondeuse
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 7000 HC7460/15 Tondeuse
Wardje
23/01/2021
België
Geverifieerde koper
Tondeuze
Deze Philips toneuze is een zeer handig apparaat, zowel voor hé bijwerken van het haar als voor een volledige coupe,. De op zetstukken maken het mogelijk om de coupe op alle plaatsen naar wens te modelleren.
Voordelen
Handige, licht
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 7000 HC7460/15 Tondeuse
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 7000 HC7460/15 Tondeuse
Paul45
01/08/2015
België
Geverifieerde koper
Product voldoet volledig aan mijn verwachtingen.
Ligt goed in de hand, gemakkelijk te hanteren en zeer precies. Gebruik deze om mijn baard op lengte te houden. In vergelijking met mijn vorig toestel (van een ander merk) is dit een kwaliteit tondeuse.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 7000 HC7460/15 Tondeuse
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 7000 HC7460/15 Tondeuse
Vergeleken met het vorige Philips-model