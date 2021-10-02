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  • 1 klik, totale precisie
  • 1 klik, totale precisie
  • 1 klik, totale precisie
  • 1 klik, totale precisie
  • 1 klik, totale precisie
  • 1 klik, totale precisie
  • 1 klik, totale precisie
  • 1 klik, totale precisie
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  • 1 klik, totale precisie
  • 1 klik, totale precisie
  • 1 klik, totale precisie
  • 1 klik, totale precisie
  • 1 klik, totale precisie
  • 1 klik, totale precisie
  • 1 klik, totale precisie

Niet meer leverbaar

Hairclipper series 7000Tondeuse

HC7460/15

4.2
| (233) Reviews & awards | 84% beveelt dit product aan
1 klik, totale precisie
De HAIRCLIPPER 7000-serie geeft u met één klik totale precisie en controle over uw kapsel. Met gemotoriseerde kammen en een krachtig trimelement is het de enige tondeuse die steeds de verwachte resultaten geeft.
Bekijk alle voordelen

met gemotoriseerde kammen

1 klik, totale precisie

  • Roestvrijstalen messen

  • 60 lengtestanden

  • 120 min. draadloos/1 uur opladen

Bedieningsknoppen

Bedieningsknoppen

De intuïtieve gebruikersinterface geeft u nauwkeurige feedback over de geselecteerde lengte. Gebruik de knoppen om eenvoudig de lengte te selecteren en te vergrendelen uit meer dan 60 lengte-instellingen. Blader snel door de lengtes of ga er langzaam doorheen met kleine stappen van 0,2 mm.

60 vergrendelbare, eenvoudig te selecteren lengtestanden: 0,5 mm - 42 mm

60 vergrendelbare, eenvoudig te selecteren lengtestanden: 0,5 mm - 42 mm

Gebruik de knoppen om de lengte die u wilt nauwkeurig te selecteren en te vergrendelen. Kies uit meer dan 60 lengte-instellingen. Gebruik de kam om met stappen van precies 0,2 mm tussen 1 en 7 mm te trimmen of met stappen van 1 mm tussen 7 en 42 mm. Of gebruik de trimmer zonder kam voor een glad trimresultaat van 0,5 mm.

Instelbare kammen voor de beste knipresultaten

Instelbare kammen voor de beste knipresultaten

De trimmer wordt geleverd met 3 verstelbare haarkammen: van 1 tot 7 mm, 7 tot 24 mm en 24 tot 42 mm. Sluit simpelweg een van de kammen aan voor meer dan 60 vergrendelbare lengtestanden, met stappen van precies 0,2 mm tussen 1 en 7 mm en stappen van 1 mm tussen 7 en 42 mm. Of u kunt het apparaat zonder opzetkam gebruiken voor het trimmen op 0,5 mm.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.2

van 5

233

Reviews & awards

84%

beveelt dit product aan

02/10/2021

België

België

Geverifieerde koper

Titel

Fantastische trimmer. De gemotoriseerde lengteaanpasser is een zeer groot voordeel. Minder prutsen met een hele hoop opzetkammer en heel snel de lengte aanpassen betekent dat je jouw beter kunt blijven concentreren op het trimmen. Ook een voordeel dat je tot meer dan 4 cm kunt trimmen. Ik hoop echter dat ie het lang zal blijven doen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 7000 HC7460/15 Tondeuse

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 7000 HC7460/15 Tondeuse

23/01/2021

België

België

Geverifieerde koper

Tondeuze

Deze Philips toneuze is een zeer handig apparaat, zowel voor hé bijwerken van het haar als voor een volledige coupe,. De op zetstukken maken het mogelijk om de coupe op alle plaatsen naar wens te modelleren.

Voordelen

Handige, licht

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 7000 HC7460/15 Tondeuse

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 7000 HC7460/15 Tondeuse

01/08/2015

België

België

Geverifieerde koper

Product voldoet volledig aan mijn verwachtingen.

Ligt goed in de hand, gemakkelijk te hanteren en zeer precies. Gebruik deze om mijn baard op lengte te houden. In vergelijking met mijn vorig toestel (van een ander merk) is dit een kwaliteit tondeuse.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 7000 HC7460/15 Tondeuse

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 7000 HC7460/15 Tondeuse

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
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Voorwaarden

  1. Vergeleken met het vorige Philips-model