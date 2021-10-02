Zeer handig toestel dat zeer effeiciënt werkt. Met de drie opzetstukken en de handige aanduiding is het voor meerdere plekken op het lichaam geschikt. Het toerental bij het trimmen past zich ook aan aan de lengte van het haar. Ligt makkelijk in de hand en heeft een goede batterij: snel opgeladen en gaat lang mee! Bovendien, het oog wil ook wat, is de vormgeving en het design echt knap en staat ie mooi te pronken in de badkamer.