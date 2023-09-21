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  • Une coupe de cheveux rapide et uniforme
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Arrêté

Hairclipper series 5000Tondeuse à cheveux lavable

HC5612/15

4.6
| (1313) Avis | 95% recommandent ce produit
Une coupe de cheveux rapide et uniforme
Bénéficiez d'une coupe de cheveux uniforme grâce aux technologies DualCut et Trim-n-Flow Pro. Le sabot présente un nouveau design évitant que les cheveux ne s'y accumulent, et ce quelle que soit leur longueur, pour une coupe rapide.
Voir tous les avantages

Écarte les cheveux coupés, pour une taille 2 fois plus rapide*

Une coupe de cheveux rapide et uniforme

  • Technologie Trim-n-Flow PRO

  • 28 hauteurs de coupe (de 0,5 à 28 mm)

  • 75 min d'autonomie pour 8 h de charge

  • Entièrement lavable

Écarte les cheveux coupés, pour une taille 2 fois plus rapide*

Écarte les cheveux coupés, pour une taille 2 fois plus rapide*

Grâce à un design de sabot innovant, les cheveux coupés s'écartent des lames lors de l'utilisation, ce qui évite aux cheveux, même longs, de s'accumuler dans le sabot, pour une séance ininterrompue, du début jusqu'à la fin.

Précision maximale avec les doubles lames

Précision maximale avec les doubles lames

La tondeuse à cheveux Philips 5000 est dotée de la technologie avancée DualCut pour une précision maximale. Elle est équipée de doubles lames conçues pour rester toujours aussi affûtées qu'au premier jour.

Permet de régler différentes hauteurs de coupe

Permet de régler différentes hauteurs de coupe

Coupez exactement à la hauteur souhaitée grâce aux 2 sabots réglables permettant des hauteurs de coupe comprises entre 3 et 28 mm, séparées par des pas de1 mm, à un sabot barbe de 3 jours de 2 mm, ou retirez le sabot pour une coupe de près à 0,5 mm.

Spécificités Techniques

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4.6

sur 6

1313

Avis

95%

recommandent ce produit

21/09/2023

België

België

Acheteur vérifié

Impeccable (jusqu'à présent)

En comparaison d'autres marques aux mêmes prix, on voit directement la différence avec un produit qui coupe les cheveux du premier coup et est qualitatif (voir avantages). Juste la crainte de la fragilité de tous les éléments plastiques...

Avantages

Légèreté, efficacité, batterie, ergonomie.

Contre

Fragilité

Cet avis concerne le produit Hairclipper series 7000 HC7650/15 Tondeuse à cheveux lavable

Cet avis concerne le produit Hairclipper series 7000 HC7650/15 Tondeuse à cheveux lavable

09/04/2023

België

België

Acheteur vérifié

Excellent produit efficace et fiable.

C'est le deuxième appareil de ce type que j'achète et la solidité et la fiabilité du premier m'ont incité à reprendre u appareil similaire au premier.

Avantages

Bon rapport qualité prix.

Contre

Pas encore trouvé.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Hairclipper series 5000 HC5650/15 Tondeuse à cheveux lavable

Oui, je recommande ce produit

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15/09/2022

België

België

Acheteur vérifié

TRES FASILLE A UTILISERJE LE RECOMANDE

TRES BON PRODUIT POUR UN PRIX TRES RESONABLE BON ACHAT

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Hairclipper series 5000 HC5630/15 Tondeuse à cheveux lavable

Oui, je recommande ce produit

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