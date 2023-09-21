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Arrêté
Technologie Trim-n-Flow PRO
28 hauteurs de coupe (de 0,5 à 28 mm)
75 min d'autonomie pour 8 h de charge
Entièrement lavable
Grâce à un design de sabot innovant, les cheveux coupés s'écartent des lames lors de l'utilisation, ce qui évite aux cheveux, même longs, de s'accumuler dans le sabot, pour une séance ininterrompue, du début jusqu'à la fin.
La tondeuse à cheveux Philips 5000 est dotée de la technologie avancée DualCut pour une précision maximale. Elle est équipée de doubles lames conçues pour rester toujours aussi affûtées qu'au premier jour.
Coupez exactement à la hauteur souhaitée grâce aux 2 sabots réglables permettant des hauteurs de coupe comprises entre 3 et 28 mm, séparées par des pas de1 mm, à un sabot barbe de 3 jours de 2 mm, ou retirez le sabot pour une coupe de près à 0,5 mm.
4.6
sur 6
1313
Avis
95%
recommandent ce produit
Infereno
21/09/2023
België
Acheteur vérifié
Impeccable (jusqu'à présent)
En comparaison d'autres marques aux mêmes prix, on voit directement la différence avec un produit qui coupe les cheveux du premier coup et est qualitatif (voir avantages). Juste la crainte de la fragilité de tous les éléments plastiques...
Avantages
Légèreté, efficacité, batterie, ergonomie.
Contre
Fragilité
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 7000 HC7650/15 Tondeuse à cheveux lavable
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 7000 HC7650/15 Tondeuse à cheveux lavable
Doyen ISC
09/04/2023
België
Acheteur vérifié
Excellent produit efficace et fiable.
C'est le deuxième appareil de ce type que j'achète et la solidité et la fiabilité du premier m'ont incité à reprendre u appareil similaire au premier.
Avantages
Bon rapport qualité prix.
Contre
Pas encore trouvé.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 5000 HC5650/15 Tondeuse à cheveux lavable
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 5000 HC5650/15 Tondeuse à cheveux lavable
PINPIM
15/09/2022
België
Acheteur vérifié
TRES FASILLE A UTILISERJE LE RECOMANDE
TRES BON PRODUIT POUR UN PRIX TRES RESONABLE BON ACHAT
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 5000 HC5630/15 Tondeuse à cheveux lavable
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 5000 HC5630/15 Tondeuse à cheveux lavable
Par rapport aux précédents modèles Philips
Nettoyage à l'eau uniquement