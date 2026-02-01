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Niet meer leverbaar
Trim-n-Flow PRO-technologie
28 lengtestanden (0,5–28 mm)
75 min. draadloos gebruik/8 uur opladen
100% afspoelbaar
Door het innovatieve ontwerp van de kam glijden de getrimde haren weg van de mesjes tijdens het gebruik, waardoor zelfs lange haren niet vast komen te zitten in de kam. Zo kunt u zonder onderbreking uw scheerbeurt voltooien.
De Philips haartrimmer 5000 is voorzien van geavanceerde DualCut-technologie voor maximale precisie. Hij wordt geleverd met dubbele mesjes en is ontworpen om net zo scherp te blijven als op de dag dat hij uit de verpakking kwam.
Knip uw haar op de exacte lengte die u wilt met één van de 2 aanpasbare kammen met lengtestanden tussen 3 mm en 28 mm in stappen van 1 mm, een stoppelkam van 2 mm, of verwijder de kam voor een korte trimbeurt van 0,5 mm.
4.6
van 5
1313
Reviews & awards
95%
beveelt dit product aan
Lierenaar
01/02/2026
België
Geverifieerde koper
een top haartrimmer
Dit is een geweldige haartrimmer, en heel vlot te hanteren door mezelf, en haarscherpe sneden, geen gedoe , gewoon top
Voordelen
gewoon handig te hanteren, draadloos, oplaadbaar, en superscherpe snede
Nadelen
nihil
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 7000 HC7650/15 Afspoelbare tondeuse
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 7000 HC7650/15 Afspoelbare tondeuse
Guitar George
23/10/2025
België
Geverifieerde koper
Top product
Ik heb het toestel nog maar een kleine maand in gebruik en heb nog geen negatieve dingen kunnen ontdekken. Het toestel doet wat het moet doen en met de talrijke accessoires die meegeleverd worden is het gewoon een uitstekend apparaat.
Voordelen
Alles
Nadelen
Niets
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 7000 HC7650/15 Afspoelbare tondeuse
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 7000 HC7650/15 Afspoelbare tondeuse
Franc1
01/08/2024
België
Geverifieerde koper
Series 5000 Hair Clipper
Uitstekend toestel. Is oplaadbaar en kan met snoer gebruikt worden. Werkt fluisterzacht. Is mooi en handig vormgegeven. Wordt geleverd met 3 verschillende kammen
Voordelen
Zeer handig in gebruik, fluisterzacht, 3 kammen voor verschillende haarlengtes, kan met (ingebouwde) batterij en/of met netsnoer gebruikt worden, is zeer handig schoon te maken.
Nadelen
geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 5000 HC5630/13 Afspoelbare tondeuse
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 5000 HC5630/13 Afspoelbare tondeuse
Vergeleken met het vorige Philips-model
Alleen met water schoonmaken