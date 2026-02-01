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  • Snel en gelijkmatig trimmen
  • Snel en gelijkmatig trimmen
  • Snel en gelijkmatig trimmen
  • Snel en gelijkmatig trimmen
  • Snel en gelijkmatig trimmen
  • Snel en gelijkmatig trimmen
  • Snel en gelijkmatig trimmen
  • Snel en gelijkmatig trimmen
  • Snel en gelijkmatig trimmen
  • Snel en gelijkmatig trimmen
  • Snel en gelijkmatig trimmen
  • Snel en gelijkmatig trimmen
  • Snel en gelijkmatig trimmen
  • Snel en gelijkmatig trimmen
  • Snel en gelijkmatig trimmen
  • Snel en gelijkmatig trimmen
  • Snel en gelijkmatig trimmen
  • Snel en gelijkmatig trimmen
  • Snel en gelijkmatig trimmen
  • Snel en gelijkmatig trimmen
  • Snel en gelijkmatig trimmen
  • Snel en gelijkmatig trimmen
  • Snel en gelijkmatig trimmen
  • Snel en gelijkmatig trimmen

Niet meer leverbaar

Hairclipper series 5000Afspoelbare tondeuse

HC5612/15

4.6
| (1313) Reviews & awards | 95% beveelt dit product aan
Snel en gelijkmatig trimmen
Krijg een gelijkmatig trimresultaat dankzij de DualCut- en Trim-n-Flow Pro-technologie. Het nieuwe design van de kam voorkomt dat haar (van elke lengte) in de kam vast komt te zitten, zodat u zonder onderbrekingen kunt stylen.
Bekijk alle voordelen

Getrimd haar zit niet in de weg voor 2x sneller* knippen

Snel en gelijkmatig trimmen

  • Trim-n-Flow PRO-technologie

  • 28 lengtestanden (0,5–28 mm)

  • 75 min. draadloos gebruik/8 uur opladen

  • 100% afspoelbaar

Getrimd haar zit niet in de weg voor 2x sneller* knippen

Getrimd haar zit niet in de weg voor 2x sneller* knippen

Door het innovatieve ontwerp van de kam glijden de getrimde haren weg van de mesjes tijdens het gebruik, waardoor zelfs lange haren niet vast komen te zitten in de kam. Zo kunt u zonder onderbreking uw scheerbeurt voltooien.

Maximale precisie met dubbele mesjes

Maximale precisie met dubbele mesjes

De Philips haartrimmer 5000 is voorzien van geavanceerde DualCut-technologie voor maximale precisie. Hij wordt geleverd met dubbele mesjes en is ontworpen om net zo scherp te blijven als op de dag dat hij uit de verpakking kwam.

Past zich aan verschillende lengte-instellingen aan

Past zich aan verschillende lengte-instellingen aan

Knip uw haar op de exacte lengte die u wilt met één van de 2 aanpasbare kammen met lengtestanden tussen 3 mm en 28 mm in stappen van 1 mm, een stoppelkam van 2 mm, of verwijder de kam voor een korte trimbeurt van 0,5 mm.

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.6

van 5

1313

Reviews & awards

95%

beveelt dit product aan

01/02/2026

België

België

Geverifieerde koper

een top haartrimmer

Dit is een geweldige haartrimmer, en heel vlot te hanteren door mezelf, en haarscherpe sneden, geen gedoe , gewoon top

Voordelen

gewoon handig te hanteren, draadloos, oplaadbaar, en superscherpe snede

Nadelen

nihil

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 7000 HC7650/15 Afspoelbare tondeuse

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 7000 HC7650/15 Afspoelbare tondeuse

23/10/2025

België

België

Geverifieerde koper

Top product

Ik heb het toestel nog maar een kleine maand in gebruik en heb nog geen negatieve dingen kunnen ontdekken. Het toestel doet wat het moet doen en met de talrijke accessoires die meegeleverd worden is het gewoon een uitstekend apparaat.

Voordelen

Alles

Nadelen

Niets

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 7000 HC7650/15 Afspoelbare tondeuse

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 7000 HC7650/15 Afspoelbare tondeuse

01/08/2024

België

België

Geverifieerde koper

Series 5000 Hair Clipper

Uitstekend toestel. Is oplaadbaar en kan met snoer gebruikt worden. Werkt fluisterzacht. Is mooi en handig vormgegeven. Wordt geleverd met 3 verschillende kammen

Voordelen

Zeer handig in gebruik, fluisterzacht, 3 kammen voor verschillende haarlengtes, kan met (ingebouwde) batterij en/of met netsnoer gebruikt worden, is zeer handig schoon te maken.

Nadelen

geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 5000 HC5630/13 Afspoelbare tondeuse

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 5000 HC5630/13 Afspoelbare tondeuse

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Voorwaarden

  1. Vergeleken met het vorige Philips-model

  2. Alleen met water schoonmaken