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Arrêté
Lames en inox
24 hauteurs de coupe
75 min d'autonomie pour 8 h de charge
Coupez tous les types de cheveux grâce à notre technologie avancée DualCut, associant un élément de coupe doublement aiguisé à une réduction des frottements. L'élément de coupe innovant est conçu pour couper deux fois plus vite que les tondeuses Philips classiques. Sa protection solide en acier inoxydable lui confère une durabilité inégalée.*
Lames en acier inoxydable auto-affûtées, pour des lames affûtées durablement.
Tournez la molette pour sélectionner et verrouiller simplement l'une des 23 hauteurs de coupe comprises entre 1 et 23 mm, séparées par un pas d'exactement 1 mm. Vous pouvez également retirer le sabot pour une tonte à 0,5 mm.
3.6
sur 6
10
Avis
80%
recommandent ce produit
Mullin
18/06/2017
España
Sencilla y fácil de usar
Llevo varias semanas utilizándola y es muy sencilla. Nunca había tenido una máquina antes y como experiencia es muy satisfactoria. La batería dura mucho y la utilizo unas 2-3 veces a la semana. Muy fácil también de limpiar.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 5000 HC5440/15 Hair clipper
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 5000 HC5440/15 Hair clipper
Mega
10/02/2016
España
Excelente cortapelos
Buen diseño, batería excelente y funcionamiento notable
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 5000 HC5440/15 Hair clipper
Oui, je recommande ce produit
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Yañez
17/09/2018
España
Vamos a RAPAR
Al pasar un tiempo con una caída se originó un problema, pero hasta eso muy bien. Para el precio. Y tiene muchas opciones de tallas. Grazie.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 5000 HC5440/15 Hair clipper
Oui, je recommande ce produit
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Par rapport aux précédents modèles Philips