ProduitsAssistance
nl/fr

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Tondeuse à cheveux série 5000 : coupe deux fois plus vite*
  • Tondeuse à cheveux série 5000 : coupe deux fois plus vite*
  • Tondeuse à cheveux série 5000 : coupe deux fois plus vite*
  • Tondeuse à cheveux série 5000 : coupe deux fois plus vite*
  • Tondeuse à cheveux série 5000 : coupe deux fois plus vite*
  • Tondeuse à cheveux série 5000 : coupe deux fois plus vite*
  • Tondeuse à cheveux série 5000 : coupe deux fois plus vite*
  • Tondeuse à cheveux série 5000 : coupe deux fois plus vite*
  • Tondeuse à cheveux série 5000 : coupe deux fois plus vite*
  • Tondeuse à cheveux série 5000 : coupe deux fois plus vite*
  • Tondeuse à cheveux série 5000 : coupe deux fois plus vite*
  • Tondeuse à cheveux série 5000 : coupe deux fois plus vite*
  • Tondeuse à cheveux série 5000 : coupe deux fois plus vite*
  • Tondeuse à cheveux série 5000 : coupe deux fois plus vite*

Arrêté

Hairclipper series 5000Tondeuse à cheveux

HC5440/15

3.6
| (10) Avis | 80% recommandent ce produit
Tondeuse à cheveux série 5000 : coupe deux fois plus vite*
La TONDEUSE À CHEVEUX série 5000 est conçue pour durer et pour offrir des performances optimales. L'élément de coupe innovant, les lames en acier inoxydable et le sabot cheveux réglable sont conçus pour permettre une coupe rapide et précise, jour après jour.
Voir tous les avantages

avec technologie DualCut pour une coupe plus rapide et précise

Tondeuse à cheveux série 5000 : coupe deux fois plus vite*

  • Lames en inox

  • 24 hauteurs de coupe

  • 75 min d'autonomie pour 8 h de charge

Élément de coupe doublement aiguisé avec réduction des frottements

Élément de coupe doublement aiguisé avec réduction des frottements

Coupez tous les types de cheveux grâce à notre technologie avancée DualCut, associant un élément de coupe doublement aiguisé à une réduction des frottements. L'élément de coupe innovant est conçu pour couper deux fois plus vite que les tondeuses Philips classiques. Sa protection solide en acier inoxydable lui confère une durabilité inégalée.*

Lames en acier auto-affûtées, pour des lames affûtées durablement

Lames en acier auto-affûtées, pour des lames affûtées durablement

Lames en acier inoxydable auto-affûtées, pour des lames affûtées durablement.

24 hauteurs de coupe faciles à sélectionner et à verrouiller : de 0,5 à 23 mm

24 hauteurs de coupe faciles à sélectionner et à verrouiller : de 0,5 à 23 mm

Tournez la molette pour sélectionner et verrouiller simplement l'une des 23 hauteurs de coupe comprises entre 1 et 23 mm, séparées par un pas d'exactement 1 mm. Vous pouvez également retirer le sabot pour une tonte à 0,5 mm.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Rechercher une pièce détachée ou un accessoire

Accéder à Pièces détachées et accessoires

Pièces de rechange et accessoires

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.6

sur 6

10

Avis

80%

recommandent ce produit

18/06/2017

España

España

Sencilla y fácil de usar

Llevo varias semanas utilizándola y es muy sencilla. Nunca había tenido una máquina antes y como experiencia es muy satisfactoria. La batería dura mucho y la utilizo unas 2-3 veces a la semana. Muy fácil también de limpiar.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Hairclipper series 5000 HC5440/15 Hair clipper

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Hairclipper series 5000 HC5440/15 Hair clipper

10/02/2016

España

España

Excelente cortapelos

Buen diseño, batería excelente y funcionamiento notable

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Hairclipper series 5000 HC5440/15 Hair clipper

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Hairclipper series 5000 HC5440/15 Hair clipper

17/09/2018

España

España

Vamos a RAPAR

Al pasar un tiempo con una caída se originó un problema, pero hasta eso muy bien. Para el precio. Y tiene muchas opciones de tallas. Grazie.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Hairclipper series 5000 HC5440/15 Hair clipper

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Hairclipper series 5000 HC5440/15 Hair clipper

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
Mentions légales

  1. Par rapport aux précédents modèles Philips