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Alle series

  • HAARTRIMMER 5000-serie - trimt twee keer zo snel*
  • HAARTRIMMER 5000-serie - trimt twee keer zo snel*
  • HAARTRIMMER 5000-serie - trimt twee keer zo snel*
  • HAARTRIMMER 5000-serie - trimt twee keer zo snel*
  • HAARTRIMMER 5000-serie - trimt twee keer zo snel*
  • HAARTRIMMER 5000-serie - trimt twee keer zo snel*
  • HAARTRIMMER 5000-serie - trimt twee keer zo snel*
  • HAARTRIMMER 5000-serie - trimt twee keer zo snel*
  • HAARTRIMMER 5000-serie - trimt twee keer zo snel*
  • HAARTRIMMER 5000-serie - trimt twee keer zo snel*
  • HAARTRIMMER 5000-serie - trimt twee keer zo snel*
  • HAARTRIMMER 5000-serie - trimt twee keer zo snel*
  • HAARTRIMMER 5000-serie - trimt twee keer zo snel*
  • HAARTRIMMER 5000-serie - trimt twee keer zo snel*

Niet meer leverbaar

Hairclipper series 5000Tondeuse

HC5440/15

3.6
| (10) Reviews & awards | 80% beveelt dit product aan
HAARTRIMMER 5000-serie - trimt twee keer zo snel*
De duurzame HAARTRIMMER 5000-serie is gemaakt om te presteren. Het innovatieve knipelement, de roestvrijstalen mesjes en verstelbare kam zijn ontworpen voor sneller en beter trimmen, keer op keer.
Bekijk alle voordelen

met DualCut-technologie voor sneller en beter trimmen

HAARTRIMMER 5000-serie - trimt twee keer zo snel*

  • Roestvrijstalen messen

  • 24 lengtestanden

  • 75 min. draadloos gebruik/8 uur opladen

Dubbel geslepen knipelement voor minder wrijving

Dubbel geslepen knipelement voor minder wrijving

Knip elk haartype met onze geavanceerde DualCut-technologie, met een dubbel geslepen knipelement voor minder wrijving. Het innovatieve knipelement is ontworpen om haar twee keer zo snel te knippen als met gewone Philips-haartrimmers. Met de zekerheid van een robuuste stalen bescherming voor extra duurzaamheid.*

Zelfslijpende stalen messen voor langdurige scherpte

Zelfslijpende stalen messen voor langdurige scherpte

Zelfslijpende roestvrijstalen messen voor langdurige scherpte.

24 eenvoudig selecteerbare en vergrendelbare lengtestanden: 0,5 mm - 23 mm

24 eenvoudig selecteerbare en vergrendelbare lengtestanden: 0,5 mm - 23 mm

Draai het instelwiel om de gewenste lengte in te stellen. Kies uit 23 lengtestanden van 1 tot 23 mm, met precies 1 mm tussen elke lengte. Of gebruik de trimmer zonder kam voor een glad trimresultaat van 0,5 mm.

Technische specificaties

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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3.6

van 5

10

Reviews & awards

80%

beveelt dit product aan

18/06/2017

España

España

Sencilla y fácil de usar

Llevo varias semanas utilizándola y es muy sencilla. Nunca había tenido una máquina antes y como experiencia es muy satisfactoria. La batería dura mucho y la utilizo unas 2-3 veces a la semana. Muy fácil también de limpiar.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 5000 HC5440/15 Hair clipper

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 5000 HC5440/15 Hair clipper

10/02/2016

España

España

Excelente cortapelos

Buen diseño, batería excelente y funcionamiento notable

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 5000 HC5440/15 Hair clipper

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 5000 HC5440/15 Hair clipper

17/09/2018

España

España

Vamos a RAPAR

Al pasar un tiempo con una caída se originó un problema, pero hasta eso muy bien. Para el precio. Y tiene muchas opciones de tallas. Grazie.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 5000 HC5440/15 Hair clipper

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 5000 HC5440/15 Hair clipper

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Voorwaarden

  1. Vergeleken met vorige Philips-model