Estimado Cirilo, El diseño de la Hairclipper cortapelo es específico para cortar y perfilar el cabello, pero no está creada para ser usada afeitadora, ya que el elemento de corte de un cortapelos suele ser más ancho que el de otros dispositivos de arreglo personal masculino. El peine-guía de un cortapelos es más grande que el de otros dispositivos y se ha diseñado específicamente para levantar el cabello de la cabeza y cortarlo, ya que suele ser más largo que el de otras zonas del cuerpo y menos duro. Por otro lado, podemos recomendarle que visite nuestra sección especial de afeitadoras, donde podrá encontrar distintos artículos que se ajusten a sus necesidades. Puede comprobar todos los detalles en el siguiente enlace: http://philips.to/1DFpwx5 Gracias por compartir su opinión y experiencia con nosotros, ya que únicamente de esta manera podemos mejorar. Si tiene cualquier otra consulta o duda, por favor, contacte con nosotros a través de nuestra página web http://www.philips.es/contact y estaremos encantados de atenderle. Atentamente, Servicio de Atención al Cliente PHILIPS