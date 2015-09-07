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Arrêté
Lames en inox
13 hauteurs de coupe
60 min d'autonomie pour 8 h de charge
Coupez tous les types de cheveux grâce à notre technologie avancée DualCut, associant un élément de coupe doublement aiguisé à une réduction des frottements. L'élément de coupe innovant est conçu pour fonctionner de manière optimale après chaque utilisation, et couper deux fois plus vite que les tondeuses Philips classiques.*
Lames en acier inoxydable auto-affûtées, pour des lames affûtées durablement.
Sélectionnez et verrouillez simplement la hauteur de votre choix sur le sabot réglable offrant 12 hauteurs de coupe comprises entre 1 et 23 mm, séparées par un pas d'exactement 2 mm. Vous pouvez également retirer le sabot pour une tonte à 0,5 mm.
4.0
sur 6
114
Avis
82%
recommandent ce produit
ERIKDS
07/09/2015
België
Acheteur vérifié
Heel goede werking en vormgeving
Ligt heel goed in de hand en doet zijn werk uitstekend.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 3000 HC3420/15 Tondeuse
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 3000 HC3420/15 Tondeuse
silverhawk
30/03/2017
Deutschland
Super Gerät
Wirklich alles super konnte allein meine haare schneiden ohne das jemand helfen musste liegt leicht in der Hand. Kratzt nicht und zieht nicht.Bin sehr zu frieden.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 3000 HC3420/15 Haarschneider
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 3000 HC3420/15 Haarschneider
luliluli
14/03/2017
Deutschland
super gerät
ich bin sehr zufrieden mit dem gerät.ich kann das nur weiter empfehlen.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 3000 HC3420/15 Haarschneider
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 3000 HC3420/15 Haarschneider
Par rapport aux précédents modèles Philips