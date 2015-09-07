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  • Tondeuse à cheveux série 3000 : coupe deux fois plus vite*
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  • Tondeuse à cheveux série 3000 : coupe deux fois plus vite*
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Arrêté

Hairclipper series 3000Tondeuse à cheveux

HC3420/15

4
| (114) Avis | 82% recommandent ce produit
Tondeuse à cheveux série 3000 : coupe deux fois plus vite*
La TONDEUSE À CHEVEUX série 3000 est conçue pour durer et pour offrir des performances optimales. L'élément de coupe innovant, les lames en acier inoxydable et le sabot cheveux réglable sont conçus pour permettre une coupe rapide et précise, jour après jour.
Voir tous les avantages

avec technologie DualCut pour une coupe plus rapide et précise

Tondeuse à cheveux série 3000 : coupe deux fois plus vite*

  • Lames en inox

  • 13 hauteurs de coupe

  • 60 min d'autonomie pour 8 h de charge

Élément de coupe doublement aiguisé avec réduction des frottements

Élément de coupe doublement aiguisé avec réduction des frottements

Coupez tous les types de cheveux grâce à notre technologie avancée DualCut, associant un élément de coupe doublement aiguisé à une réduction des frottements. L'élément de coupe innovant est conçu pour fonctionner de manière optimale après chaque utilisation, et couper deux fois plus vite que les tondeuses Philips classiques.*

Lames en acier auto-affûtées, pour des lames affûtées durablement

Lames en acier auto-affûtées, pour des lames affûtées durablement

Lames en acier inoxydable auto-affûtées, pour des lames affûtées durablement.

13 hauteurs de coupe faciles à sélectionner et à verrouiller : de 0,5 à 23 mm

13 hauteurs de coupe faciles à sélectionner et à verrouiller : de 0,5 à 23 mm

Sélectionnez et verrouillez simplement la hauteur de votre choix sur le sabot réglable offrant 12 hauteurs de coupe comprises entre 1 et 23 mm, séparées par un pas d'exactement 2 mm. Vous pouvez également retirer le sabot pour une tonte à 0,5 mm.

Spécificités Techniques

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4.0

sur 6

114

Avis

82%

recommandent ce produit

07/09/2015

België

België

Acheteur vérifié

Heel goede werking en vormgeving

Ligt heel goed in de hand en doet zijn werk uitstekend.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Hairclipper series 3000 HC3420/15 Tondeuse

Oui, je recommande ce produit

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30/03/2017

Deutschland

Deutschland

Super Gerät

Wirklich alles super konnte allein meine haare schneiden ohne das jemand helfen musste liegt leicht in der Hand. Kratzt nicht und zieht nicht.Bin sehr zu frieden.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Hairclipper series 3000 HC3420/15 Haarschneider

Oui, je recommande ce produit

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14/03/2017

Deutschland

Deutschland

super gerät

ich bin sehr zufrieden mit dem gerät.ich kann das nur weiter empfehlen.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Hairclipper series 3000 HC3420/15 Haarschneider

Oui, je recommande ce produit

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