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Niet meer leverbaar
Roestvrijstalen messen
13 lengtestanden
60 min. draadloos gebruik/8 uur opladen
Knip elk haartype met onze geavanceerde DualCut-technologie, met een dubbel geslepen knipelement voor minder wrijving. Het innovatieve knipelement is ontworpen om keer op keer te presteren, waarmee u twee keer sneller knipt dan met gewone Philips-haartrimmers.*
Zelfslijpende roestvrijstalen messen voor langdurige scherpte.
Stel eenvoudig de gewenste lengte in met de instelbare kam. Kies uit 12 vergrendelbare lengtestanden, van 1 mm tot 23 mm, met precies 2 mm tussen elke lengte. Of gebruik de trimmer zonder kam voor een glad trimresultaat van 0,5 mm.
4.0
van 5
114
Reviews & awards
82%
beveelt dit product aan
ERIKDS
07/09/2015
België
Geverifieerde koper
Heel goede werking en vormgeving
Ligt heel goed in de hand en doet zijn werk uitstekend.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 3000 HC3420/15 Tondeuse
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 3000 HC3420/15 Tondeuse
silverhawk
30/03/2017
Deutschland
Super Gerät
Wirklich alles super konnte allein meine haare schneiden ohne das jemand helfen musste liegt leicht in der Hand. Kratzt nicht und zieht nicht.Bin sehr zu frieden.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 3000 HC3420/15 Haarschneider
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 3000 HC3420/15 Haarschneider
luliluli
14/03/2017
Deutschland
super gerät
ich bin sehr zufrieden mit dem gerät.ich kann das nur weiter empfehlen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 3000 HC3420/15 Haarschneider
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 3000 HC3420/15 Haarschneider
Vergeleken met vorige Philips-model