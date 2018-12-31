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Arrêté
GC9675/80
Jusqu'à 550 g d'effet pressing
Réservoir 1,8 l amovible
Technologie OptimalTEMP
Vapeur automatique et silencieuse
La fonction d'arrêt automatique éteint automatiquement votre centrale vapeur au bout de quelques minutes d'inutilisation. Ceci permet des économies d'énergie et une plus grande tranquillité d'esprit quant à la sécurité.
Fixez votre fer à la base de manière sécurisée afin de le déplacer facilement dans la maison en évitant de toucher accidentellement la semelle lorsqu'elle est chaude.
Un détartrage régulier protège votre fer, prolonge sa durée de vie, et assure une production optimale de vapeur. Notre système exclusif Easy De-Calc Plus recueille en permanence le calcaire. Un voyant et un signal audio vous avertissent lorsqu'il est temps de le vider. Il vous suffit de retirer le bouchon pour évacuer les particules de calcaire.
Récompenses
Notation globale