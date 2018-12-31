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  • Production vapeur auto. intelligente, repassage + simple, rapide
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Arrêté

PerfectCare Elite PlusCentrale vapeur

GC9675/80

1 récompense

Production vapeur auto. intelligente, repassage + simple, rapide
Avec son fer ultra-léger et sa production de vapeur automatique intelligente ultra-pratique, la centrale vapeur PerfectCare Elite Plus rend le repassage plus facile et rapide. Il est inutile de régler la température et le risque de brûlure est inexistant.
Voir tous les avantages

Production vapeur auto. intelligente, repassage + simple, rapide

Production vapeur auto. intelligente, repassage + simple, rapide

  • Jusqu'à 550 g d'effet pressing

  • Réservoir 1,8 l amovible

  • Technologie OptimalTEMP

  • Vapeur automatique et silencieuse

Arrêt automatique en cas d'inutilisation du fer

Arrêt automatique en cas d'inutilisation du fer

La fonction d'arrêt automatique éteint automatiquement votre centrale vapeur au bout de quelques minutes d'inutilisation. Ceci permet des économies d'énergie et une plus grande tranquillité d'esprit quant à la sécurité.

Système de verrouillage pour un transport sûr et simple

Système de verrouillage pour un transport sûr et simple

Fixez votre fer à la base de manière sécurisée afin de le déplacer facilement dans la maison en évitant de toucher accidentellement la semelle lorsqu'elle est chaude.

Système de détartrage simple et efficace pour des performances prolongées

Système de détartrage simple et efficace pour des performances prolongées

Un détartrage régulier protège votre fer, prolonge sa durée de vie, et assure une production optimale de vapeur. Notre système exclusif Easy De-Calc Plus recueille en permanence le calcaire. Un voyant et un signal audio vous avertissent lorsqu'il est temps de le vider. Il vous suffit de retirer le bouchon pour évacuer les particules de calcaire.

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