Système de détartrage simple et efficace pour des performances prolongées

Un détartrage régulier protège votre fer, prolonge sa durée de vie, et assure une production optimale de vapeur. Notre système exclusif Easy De-Calc Plus recueille en permanence le calcaire. Un voyant et un signal audio vous avertissent lorsqu'il est temps de le vider. Il vous suffit de retirer le bouchon pour évacuer les particules de calcaire.