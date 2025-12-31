Eenvoudig en efficiënt ontkalkingssysteem voor langdurige prestaties

Regelmatig ontkalken beschermt het strijkijzer, verlengt de levensduur en zorgt voor de beste stoomprestaties. Het exclusieve Easy De-Calc Plus-systeem verzamelt continu kalkaanslag en is uitgerust met een indicatielampje en audiosignaal om u te laten weten wanneer het moet worden geleegd. Verwijder de stop en laat het water en de kalkdeeltjes wegstromen.