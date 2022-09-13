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  • Production vapeur auto. intelligente, repassage + simple, rapide
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Arrêté

PerfectCare Elite PlusCentrale vapeur

GC9660/30

4.8
| (181) Avis | 95% recommandent ce produit

1 récompense

Production vapeur auto. intelligente, repassage + simple, rapide
Avec son fer ultra-léger et sa production de vapeur automatique intelligente ultra-pratique, la centrale vapeur PerfectCare Elite Plus rend le repassage plus facile et rapide. Il est inutile de régler la température et le risque de brûlure est inexistant.
Voir tous les avantages

Production vapeur auto. intelligente, repassage + simple, rapide

Production vapeur auto. intelligente, repassage + simple, rapide

  • Jusqu'à 520 g d'effet pressing

  • Réservoir 1,8 l amovible

  • Technologie OptimalTEMP

  • Production de vapeur auto. intelligente

Technologie OptimalTEMP : aucun réglage de la température n'est nécessaire

Technologie OptimalTEMP : aucun réglage de la température n'est nécessaire

Repassez tous types de textiles, du jean jusqu'à la soie, sans avoir à régler la température. OptimalTEMP rend le sélecteur et les réglages inutiles. Il n'est plus nécessaire de trier le linge et d'attendre que le fer chauffe ou refroidisse. Vous pouvez repasser tous les tissus, à tout moment.

Aucun risque de brûlure

Aucun risque de brûlure

Avec la technologie OptimalTEMP, vous avez la garantie que ce fer ne brûlera aucun tissu repassable. Vous pouvez laisser sa semelle posée sur vos vêtements ou sur la table à repasser sans risquer de les brûler ou de les lustrer. C'est garanti.

Vapeur puissante pour éliminer efficacement les faux plis

Vapeur puissante pour éliminer efficacement les faux plis

La vapeur puissante et continue permet de repasser les tissus les plus épais en toute simplicité. Les faux plis disparaissent avec l'application d'un effet pressing là où vous en avez besoin. Cette vapeur supplémentaire est également idéale pour le défroissage vertical des vêtements et des rideaux.

Spécificités Techniques

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Récompenses

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Notation globale

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4.8

sur 6

181

Avis

95%

recommandent ce produit

13/09/2022

Ελλάδα

Ελλάδα

Acheteur vérifié

Πολύ καλό

Αρκετά ελαφρύ σίδερο, μεγάλη ισχύ ατμού,ευκολία στην πλήρωση

Avantages

Βάρος και ισχύ

Contre

Δύσκολη ασφάλιση σίδερου

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit PerfectCare Elite Plus GC9660/30 Σύστημα σιδερώματος

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit PerfectCare Elite Plus GC9660/30 Σύστημα σιδερώματος

26/03/2022

Ελλάδα

Ελλάδα

Acheteur vérifié

Εξαιρετικό

Εύκολο και γρήγορο σιδέρωμα. Χωρίς ανάγκη οργάνωσης των ρούχων βάσει της κατηγορίας των υφασμάτων. Ελαφρύ και ξεκούραστο. Χρήσιμο το κουμπί Auto για αυτόματη ρύθμιση της ροής ατμού.

Avantages

Ευκολία, ταχύτητα, έξυπνες λειτουργίες

Contre

Δεν εντόπισα κάτι μέχρι τώρα

Cet avis concerne le produit PerfectCare Elite Plus GC9660/30 Σύστημα σιδερώματος

Cet avis concerne le produit PerfectCare Elite Plus GC9660/30 Σύστημα σιδερώματος

11/02/2022

Portugal

Portugal

Acheteur vérifié

Excelente funcionamento

Um produto de excelente qualidade, já tenho a alguns anos e continua como novo. Super leve, fácil de usar e de excelente temperatura e vapor que ajuda a passar roupa num instante. Recomendo a todos que como eu precisam de algo que facilite o trabalho.

Avantages

Qualidade

Contre

Nenhuma

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Ferro com gerador de vapor

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