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Arrêté
Jusqu'à 520 g d'effet pressing
Réservoir 1,8 l amovible
Technologie OptimalTEMP
Production de vapeur auto. intelligente
Repassez tous types de textiles, du jean jusqu'à la soie, sans avoir à régler la température. OptimalTEMP rend le sélecteur et les réglages inutiles. Il n'est plus nécessaire de trier le linge et d'attendre que le fer chauffe ou refroidisse. Vous pouvez repasser tous les tissus, à tout moment.
Avec la technologie OptimalTEMP, vous avez la garantie que ce fer ne brûlera aucun tissu repassable. Vous pouvez laisser sa semelle posée sur vos vêtements ou sur la table à repasser sans risquer de les brûler ou de les lustrer. C'est garanti.
La vapeur puissante et continue permet de repasser les tissus les plus épais en toute simplicité. Les faux plis disparaissent avec l'application d'un effet pressing là où vous en avez besoin. Cette vapeur supplémentaire est également idéale pour le défroissage vertical des vêtements et des rideaux.
Récompenses
4.8
sur 6
181
Avis
95%
recommandent ce produit
BOUt5
13/09/2022
Ελλάδα
Acheteur vérifié
Πολύ καλό
Αρκετά ελαφρύ σίδερο, μεγάλη ισχύ ατμού,ευκολία στην πλήρωση
Avantages
Βάρος και ισχύ
Contre
Δύσκολη ασφάλιση σίδερου
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PerfectCare Elite Plus GC9660/30 Σύστημα σιδερώματος
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PerfectCare Elite Plus GC9660/30 Σύστημα σιδερώματος
VickyCh
26/03/2022
Ελλάδα
Acheteur vérifié
Εξαιρετικό
Εύκολο και γρήγορο σιδέρωμα. Χωρίς ανάγκη οργάνωσης των ρούχων βάσει της κατηγορίας των υφασμάτων. Ελαφρύ και ξεκούραστο. Χρήσιμο το κουμπί Auto για αυτόματη ρύθμιση της ροής ατμού.
Avantages
Ευκολία, ταχύτητα, έξυπνες λειτουργίες
Contre
Δεν εντόπισα κάτι μέχρι τώρα
Cet avis concerne le produit PerfectCare Elite Plus GC9660/30 Σύστημα σιδερώματος
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JKHZ
11/02/2022
Portugal
Acheteur vérifié
Excelente funcionamento
Um produto de excelente qualidade, já tenho a alguns anos e continua como novo. Super leve, fácil de usar e de excelente temperatura e vapor que ajuda a passar roupa num instante. Recomendo a todos que como eu precisam de algo que facilite o trabalho.
Avantages
Qualidade
Contre
Nenhuma
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Ferro com gerador de vapor
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Ferro com gerador de vapor