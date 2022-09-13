Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
Stoomstoot tot 520 g
Afneembaar waterreservoir van 1,8 liter
OptimalTEMP-technologie
Intelligent automatisch stomen
Strijk alles van spijkerbroeken tot zijde zonder de temperatuur te hoeven aanpassen. Dankzij OptimalTEMP zijn geen draaiwiel en instellingen nodig. U hoeft uw kleding dus niet langer vooraf te sorteren of te wachten tot het strijkijzer is opgewarmd en weer is afgekoeld. U bent altijd klaar voor elke stof.
Wij garanderen dat dit strijkijzer nooit schroeiplekken zal veroorzaken op welke strijkbare stoffen dan ook. U kunt het strijkijzer zelfs met de onderkant op uw kleren of de strijkplank laten liggen. Geen schroeiplekken, geen glans. Gegarandeerd.
Met krachtige en continue stoom kunt u zelfs de dikste stoffen met gemak strijken. Zie hoe hardnekkige kreuken als sneeuw voor de zon verdwijnen met een extra stoomstoot precies daar waar het nodig is. Deze extra stoom is perfect voor verticaal stomen om al uw kleren en ook gordijnen op te frissen.
Prijzen
4.8
van 5
181
Reviews & awards
95%
beveelt dit product aan
BOUt5
13/09/2022
Ελλάδα
Geverifieerde koper
Πολύ καλό
Αρκετά ελαφρύ σίδερο, μεγάλη ισχύ ατμού,ευκολία στην πλήρωση
Voordelen
Βάρος και ισχύ
Nadelen
Δύσκολη ασφάλιση σίδερου
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Elite Plus GC9660/30 Σύστημα σιδερώματος
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Elite Plus GC9660/30 Σύστημα σιδερώματος
VickyCh
26/03/2022
Ελλάδα
Geverifieerde koper
Εξαιρετικό
Εύκολο και γρήγορο σιδέρωμα. Χωρίς ανάγκη οργάνωσης των ρούχων βάσει της κατηγορίας των υφασμάτων. Ελαφρύ και ξεκούραστο. Χρήσιμο το κουμπί Auto για αυτόματη ρύθμιση της ροής ατμού.
Voordelen
Ευκολία, ταχύτητα, έξυπνες λειτουργίες
Nadelen
Δεν εντόπισα κάτι μέχρι τώρα
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Elite Plus GC9660/30 Σύστημα σιδερώματος
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Elite Plus GC9660/30 Σύστημα σιδερώματος
JKHZ
11/02/2022
Portugal
Geverifieerde koper
Excelente funcionamento
Um produto de excelente qualidade, já tenho a alguns anos e continua como novo. Super leve, fácil de usar e de excelente temperatura e vapor que ajuda a passar roupa num instante. Recomendo a todos que como eu precisam de algo que facilite o trabalho.
Voordelen
Qualidade
Nadelen
Nenhuma
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Ferro com gerador de vapor
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Ferro com gerador de vapor