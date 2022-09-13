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  • Intelligent automatisch stomen voor sneller en gemakkelijker strijken
  • Intelligent automatisch stomen voor sneller en gemakkelijker strijken
  • Intelligent automatisch stomen voor sneller en gemakkelijker strijken
  • Intelligent automatisch stomen voor sneller en gemakkelijker strijken
  • Intelligent automatisch stomen voor sneller en gemakkelijker strijken
  • Intelligent automatisch stomen voor sneller en gemakkelijker strijken
  • Intelligent automatisch stomen voor sneller en gemakkelijker strijken
  • Intelligent automatisch stomen voor sneller en gemakkelijker strijken
  • Intelligent automatisch stomen voor sneller en gemakkelijker strijken
  • Intelligent automatisch stomen voor sneller en gemakkelijker strijken
  • Intelligent automatisch stomen voor sneller en gemakkelijker strijken
  • Intelligent automatisch stomen voor sneller en gemakkelijker strijken
  • Intelligent automatisch stomen voor sneller en gemakkelijker strijken
  • Intelligent automatisch stomen voor sneller en gemakkelijker strijken
  • Intelligent automatisch stomen voor sneller en gemakkelijker strijken
  • Intelligent automatisch stomen voor sneller en gemakkelijker strijken
  • Intelligent automatisch stomen voor sneller en gemakkelijker strijken
  • Intelligent automatisch stomen voor sneller en gemakkelijker strijken
  • Intelligent automatisch stomen voor sneller en gemakkelijker strijken
  • Intelligent automatisch stomen voor sneller en gemakkelijker strijken

Niet meer leverbaar

PerfectCare Elite PlusStrijkijzer met stoomgenerator

GC9660/30

4.8
| (181) Reviews & awards | 95% beveelt dit product aan

1 Prijs

Intelligent automatisch stomen voor sneller en gemakkelijker strijken
PerfectCare Elite Plus is de stoomgenerator die makkelijker strijken en snellere resultaten biedt met zijn ultralichte en intelligente automatische stoom, voor ultiem gemak. Geen temperatuurinstellingen vereist en geen brandplekken - gegarandeerd.
Bekijk alle voordelen

Intelligent automatisch stomen voor sneller en gemakkelijker strijken

Intelligent automatisch stomen voor sneller en gemakkelijker strijken

  • Stoomstoot tot 520 g

  • Afneembaar waterreservoir van 1,8 liter

  • OptimalTEMP-technologie

  • Intelligent automatisch stomen

OptimalTEMP-technologie, geen temperatuurinstellingen nodig

OptimalTEMP-technologie, geen temperatuurinstellingen nodig

Strijk alles van spijkerbroeken tot zijde zonder de temperatuur te hoeven aanpassen. Dankzij OptimalTEMP zijn geen draaiwiel en instellingen nodig. U hoeft uw kleding dus niet langer vooraf te sorteren of te wachten tot het strijkijzer is opgewarmd en weer is afgekoeld. U bent altijd klaar voor elke stof.

Geen schroeiplekken - gegarandeerd

Geen schroeiplekken - gegarandeerd

Wij garanderen dat dit strijkijzer nooit schroeiplekken zal veroorzaken op welke strijkbare stoffen dan ook. U kunt het strijkijzer zelfs met de onderkant op uw kleren of de strijkplank laten liggen. Geen schroeiplekken, geen glans. Gegarandeerd.

Krachtige stoom voor de ultieme verwijdering van kreuken

Krachtige stoom voor de ultieme verwijdering van kreuken

Met krachtige en continue stoom kunt u zelfs de dikste stoffen met gemak strijken. Zie hoe hardnekkige kreuken als sneeuw voor de zon verdwijnen met een extra stoomstoot precies daar waar het nodig is. Deze extra stoom is perfect voor verticaal stomen om al uw kleren en ook gordijnen op te frissen.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Recensies

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De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

4.8

van 5

181

Reviews & awards

95%

beveelt dit product aan

13/09/2022

Ελλάδα

Ελλάδα

Geverifieerde koper

Πολύ καλό

Αρκετά ελαφρύ σίδερο, μεγάλη ισχύ ατμού,ευκολία στην πλήρωση

Voordelen

Βάρος και ισχύ

Nadelen

Δύσκολη ασφάλιση σίδερου

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Elite Plus GC9660/30 Σύστημα σιδερώματος

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Elite Plus GC9660/30 Σύστημα σιδερώματος

26/03/2022

Ελλάδα

Ελλάδα

Geverifieerde koper

Εξαιρετικό

Εύκολο και γρήγορο σιδέρωμα. Χωρίς ανάγκη οργάνωσης των ρούχων βάσει της κατηγορίας των υφασμάτων. Ελαφρύ και ξεκούραστο. Χρήσιμο το κουμπί Auto για αυτόματη ρύθμιση της ροής ατμού.

Voordelen

Ευκολία, ταχύτητα, έξυπνες λειτουργίες

Nadelen

Δεν εντόπισα κάτι μέχρι τώρα

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Elite Plus GC9660/30 Σύστημα σιδερώματος

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Elite Plus GC9660/30 Σύστημα σιδερώματος

11/02/2022

Portugal

Portugal

Geverifieerde koper

Excelente funcionamento

Um produto de excelente qualidade, já tenho a alguns anos e continua como novo. Super leve, fácil de usar e de excelente temperatura e vapor que ajuda a passar roupa num instante. Recomendo a todos que como eu precisam de algo que facilite o trabalho.

Voordelen

Qualidade

Nadelen

Nenhuma

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Ferro com gerador de vapor

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Ferro com gerador de vapor

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  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.