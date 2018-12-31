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  • Un repassage sans effort. Des résultats rapides.
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Reconditionné

PerfectCare EliteCentrale vapeur

GC9642/60R1

1 récompense

Un repassage sans effort. Des résultats rapides.
Le modèle PerfectCare Elite de Philips permet un repassage sans effort et des résultats rapides. Grâce à la technologie OptimalTEMP, vous pouvez désormais repasser vos jeans comme vos vêtements en soie sans régler la température. Aucun risque de brûlure sur vos vêtements repassables.
Voir tous les avantages

Ce produit est reconditionné et a été testé par notre équipe. En savoir plus

Un repassage sans effort. Des résultats rapides.

Un repassage sans effort. Des résultats rapides.

  • Pression maxi. 7,2 bars

  • Effet pressing jusqu'à 490 g

  • Réservoir d'eau de 1,8 l

  • Réservoir d'eau amovible

Vapeur puissante pour éliminer efficacement les faux plis

Vapeur puissante pour éliminer efficacement les faux plis

Grâce à cette technologie révolutionnaire, le repassage est extrêmement rapide. La vapeur puissante et continue élimine les faux plis. Repassez également les tissus plus épais rapidement et en toute simplicité. La fonction Effet pressing est idéale pour effectuer un défroissage vertical et éliminer les faux plis les plus tenaces.

Grand réservoir d'eau amovible pour un remplissage facile

Grand réservoir d'eau amovible pour un remplissage facile

Le réservoir d'eau amovible est doté d'un grand orifice pour un remplissage facile sous le robinet et sans éteindre l'appareil. Sa capacité de 1,8 l vous offre jusqu'à 2 heures d'utilisation en continu avant de devoir le remplir à nouveau.

Des économies d'énergie avec le mode ÉCO

Des économies d'énergie avec le mode ÉCO

Le mode ÉCO vous permet d'économiser de l'énergie sans renoncer à un repassage impeccable. Il utilise moins de vapeur, tout en produisant une quantité suffisante pour repasser tous vos vêtements.

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