Un repassage sans effort. Des résultats rapides.

Le modèle PerfectCare Elite de Philips permet un repassage sans effort et des résultats rapides. Grâce à la technologie OptimalTEMP, vous pouvez désormais repasser vos jeans comme vos vêtements en soie sans régler la température. Aucun risque de brûlure sur vos vêtements repassables.