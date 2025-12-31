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Refurbishment
GC9642/60R1
Dit product is gereviseerd en getest door ons team. Meer informatie
Druk max. 7,2 bar
Stoomstoot van max. 490g
Waterreservoircapaciteit van 1,8 liter
Afneembaar waterreservoir
Dankzij revolutionaire technologie kunt u supersnel strijken. De krachtige, constante stoom kan zelfs hardnekkige kreuken aan. Ook dikkere stoffen worden eenvoudig en snel gladgestreken. De extra stoomstoot is perfect voor verticaal stomen of tegen hardnekkige kreuken.
Het afneembare waterreservoir heeft een grote vulopening, zodat u het reservoir eenvoudig onder de kraan kunt bijvullen. Het reservoir heeft een inhoud van 1,8 liter, dus u kunt twee uur lang blijven strijken zonder bij te hoeven vullen.
Met de ECO-modus kunt u energie besparen zonder dat dit ten koste gaat van uw strijkresultaten. De ECO-modus gebruikt minder stoom, maar nog steeds voldoende om al uw kledingstukken te strijken.