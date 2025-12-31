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  • Moeiteloos strijken. Snelle resultaten.
  • Moeiteloos strijken. Snelle resultaten.

Refurbishment

PerfectCare EliteStrijkijzer met stoomgenerator - refurbished

GC9642/60R1

1 Prijs

Moeiteloos strijken. Snelle resultaten.
PerfectCare Elite van Philips zorgt voor moeiteloos strijken en snelle resultaten. Met de OptimalTEMP-technologie kunt u nu zowel jeans en zijde strijken, zonder temperatuurinstelling. Gegarandeerd geen brandplekken op alle strijkbare kleding.
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Dit product is gereviseerd en getest door ons team. Meer informatie

Moeiteloos strijken. Snelle resultaten.

Moeiteloos strijken. Snelle resultaten.

  • Druk max. 7,2 bar

  • Stoomstoot van max. 490g

  • Waterreservoircapaciteit van 1,8 liter

  • Afneembaar waterreservoir

Krachtige stoom voor de ultieme verwijdering van kreuken

Krachtige stoom voor de ultieme verwijdering van kreuken

Dankzij revolutionaire technologie kunt u supersnel strijken. De krachtige, constante stoom kan zelfs hardnekkige kreuken aan. Ook dikkere stoffen worden eenvoudig en snel gladgestreken. De extra stoomstoot is perfect voor verticaal stomen of tegen hardnekkige kreuken.

Groot afneembaar waterreservoir voor eenvoudig bijvullen

Groot afneembaar waterreservoir voor eenvoudig bijvullen

Het afneembare waterreservoir heeft een grote vulopening, zodat u het reservoir eenvoudig onder de kraan kunt bijvullen. Het reservoir heeft een inhoud van 1,8 liter, dus u kunt twee uur lang blijven strijken zonder bij te hoeven vullen.

Bespaar energie met de ECO-modus

Bespaar energie met de ECO-modus

Met de ECO-modus kunt u energie besparen zonder dat dit ten koste gaat van uw strijkresultaten. De ECO-modus gebruikt minder stoom, maar nog steeds voldoende om al uw kledingstukken te strijken.

Technische specificaties

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