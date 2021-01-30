Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Reconditionné
Arrêté
Ce produit est reconditionné et a été testé par notre équipe. En savoir plus
Pression maxi. 6,5 bar
Effet pressing jusqu'à 420 g
Réservoir d'eau de 2,5 l
Un fer ultra-léger
Votre centrale vapeur comprend un système de verrouillage qui vous permet de fixer le fer à sa base afin d'éviter qu'il ne glisse ou qu'une personne ne touche la semelle chaude. Le transport de la centrale est donc facile et sûr.
Pratique, le réservoir d'eau extra-large d'une capacité de 2,5 l, permet jusqu'à 3 heures de repassage ininterrompu, avec un seul remplissage. Il est également transparent et offre une vue à 360°, ce qui vous permet de savoir facilement la quantité d'eau restante pour produire une vapeur efficace. Lorsqu'un remplissage est enfin nécessaire, son grand orifice de remplissage vous permet de le remplir facilement sous le robinet, ou encore au moyen d'un pichet ou d'une bouteille, à tout moment du repassage.
Avec la technologie OptimalTEMP, vous ne perdrez plus votre temps à changer de réglage de température, à attendre que la température souhaitée soit atteinte, ou à trier vos vêtements. Repassez les vêtements, du jean à la soie, avec l'assurance de ne rien brûler, grâce à une combinaison idéale de température et de débit vapeur puissant et continu.
4.7
sur 6
305
Avis
95%
recommandent ce produit
Mamylou !
30/01/2021
België
Acheteur vérifié
Excellente Centrale Vapeur Philips !
Je recommande cette Centrale Vapeur pour son Steam pas besoin de changer la température il détecte de lui-même et grand réservoir d’eau 2,5l et 6,5 bar excellent !
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PerfectCare Aqua Pro GC9315/30 Centrale vapeur
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PerfectCare Aqua Pro GC9315/30 Centrale vapeur
Jeroboam
28/05/2020
België
Très efficace, très léger. Parfait
Aucun élément négatif, très simple et très efficace, grand réservoir , légèreté, rapport qualité prix....Rien à redire
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PerfectCare Aqua Pro GC9315/30 Centrale vapeur
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PerfectCare Aqua Pro GC9315/30 Centrale vapeur
Slda
27/02/2020
België
Superrr
Très bonne qualité rien a dire il faut même pas réfléchir parceque le Fer à vapeur réfléchi à notre place
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Centrale vapeur PerfectCare Aqua Pro GC9330/20
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Centrale vapeur PerfectCare Aqua Pro GC9330/20
Jusqu’à 45 % d’économie d’énergie selon la norme CEI 603311, comparaison entre le mode ÉCO et le mode TURBO