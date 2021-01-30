Si comme moi vous vous battez avec votre centrale pour régler au mieux le débit de vapeur et la température adaptée à votre textile à repasser ou si vous avez cette hantise d'avoir vos vêtements marqués par la semelle parce que vosu vous êtes trompé(e) dans les réglages... Vite, jetez-là ou revendez-là et adoptez les yeux fermés la centrale GC9324/20! Au début, même si après avoir découvert ce petit bijou design et ergonomique, j'ai vraiment eu du mal à croire à ses promesses quant à l'optimal Temp (réglage magique de la température). Donc, ni de une ni de deux, j'ai préparé ma première manne a linge composée de coton, 100% laine (car oui ça caille par ici), de soie et de synthétique. Je pose la merveille sur son nouveau trône et la remplit d'eau déminéralisée... C'est qu'elle a soif princesse, il m'a fallut verser deux bouteilles d'un litre pour ne pas arriver au maximum des 2,5 litres. Bref, je l'analyse, la contemple, et trouve le bouton pour l'allumer. Bon au démarrage, pas d'illusion, elle fait le même bruit qu'une autre centrale vapeur mais après quelques secondes le suplice s'arrête et je peux admirer la bande lumineuse sur le manche qui clignotte jusqu'au moment ou le fer est prêt à travailler. A ce moment précis le voyant reste allumé et ne clignotte plus. C'est parti pour ce que je pensais être une corvée et un massacre de laine mais... Rien: jeans, pantalons, flanelle, chemises, chemisier en soie, pull en laine, tout est passé comme une lettre à la poste!!! Je craignais tellement lorsque j'ai posé le fer sur le pull en laine préféré de ma fille mais il a passé le test avec très haute distinction, tout comme avec mon chemisier en soie. Avec cette nouvelle centrale, j'ai pris plaisir presque à repasser, c'est devenu un jeu d'enfant. Avec deux litres j'ai tenu un peu plus de deux heures de marathon repassage tous textiles confondus. Trois autres mannes ont suivie en 15 jours et toujours ravie de travailler en duo, ou plutôt en symbiose avec cette centrale. En conclusion, grâce à ce petit concentré léger de technologie, j'ai gagné en temps et en qualité de repassage et pour aucune autre centrale je ne voudrait l'échanger! Philips à lancé une révolution, je dis merci à ceux qui l'ont conçue car grâce à leur centrale qui mérite bien d'être au top des ventes, je me suis définitivement réconciliée avec Philips et souhaite tout le succès que mérite la GC9324/20.