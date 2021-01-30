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Reconditionné

Arrêté

PerfectCare Aqua ProCentrale vapeur

GC9315/30R1

4.7
| (305) Avis | 95% recommandent ce produit

1 récompense

Repassage ultra-puissant
La centrale vapeur PerfectCare Aqua Pro est dotée de notre fer à repasser ultra-léger et d'un réservoir d'eau extra-large de 2,5 l. Elle est idéale pour les longues séances de repassage et un défroissage vertical parfait.
Voir tous les avantages

Ce produit est reconditionné et a été testé par notre équipe. En savoir plus

avec un fer à repasser ultra-léger

Repassage ultra-puissant

  • Pression maxi. 6,5 bar

  • Effet pressing jusqu'à 420 g

  • Réservoir d'eau de 2,5 l

  • Un fer ultra-léger

Système de verrouillage du fer fiable et sûr

Système de verrouillage du fer fiable et sûr

Votre centrale vapeur comprend un système de verrouillage qui vous permet de fixer le fer à sa base afin d'éviter qu'il ne glisse ou qu'une personne ne touche la semelle chaude. Le transport de la centrale est donc facile et sûr.

Réservoir d'eau extra-large pour une utilisation continue prolongée

Réservoir d'eau extra-large pour une utilisation continue prolongée

Pratique, le réservoir d'eau extra-large d'une capacité de 2,5 l, permet jusqu'à 3 heures de repassage ininterrompu, avec un seul remplissage. Il est également transparent et offre une vue à 360°, ce qui vous permet de savoir facilement la quantité d'eau restante pour produire une vapeur efficace. Lorsqu'un remplissage est enfin nécessaire, son grand orifice de remplissage vous permet de le remplir facilement sous le robinet, ou encore au moyen d'un pichet ou d'une bouteille, à tout moment du repassage.

Du jean à la soie, aucun réglage de température nécessaire

Du jean à la soie, aucun réglage de température nécessaire

Avec la technologie OptimalTEMP, vous ne perdrez plus votre temps à changer de réglage de température, à attendre que la température souhaitée soit atteinte, ou à trier vos vêtements. Repassez les vêtements, du jean à la soie, avec l'assurance de ne rien brûler, grâce à une combinaison idéale de température et de débit vapeur puissant et continu.

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4.7

sur 6

305

Avis

95%

recommandent ce produit

30/01/2021

België

België

Acheteur vérifié

Excellente Centrale Vapeur Philips !

Je recommande cette Centrale Vapeur pour son Steam pas besoin de changer la température il détecte de lui-même et grand réservoir d’eau 2,5l et 6,5 bar excellent !

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit PerfectCare Aqua Pro GC9315/30 Centrale vapeur

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit PerfectCare Aqua Pro GC9315/30 Centrale vapeur

28/05/2020

België

België

Très efficace, très léger. Parfait

Aucun élément négatif, très simple et très efficace, grand réservoir , légèreté, rapport qualité prix....Rien à redire

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit PerfectCare Aqua Pro GC9315/30 Centrale vapeur

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit PerfectCare Aqua Pro GC9315/30 Centrale vapeur

27/02/2020

België

België

Superrr

Très bonne qualité rien a dire il faut même pas réfléchir parceque le Fer à vapeur réfléchi à notre place

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Centrale vapeur PerfectCare Aqua Pro GC9330/20

Oui, je recommande ce produit

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