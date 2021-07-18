[Deze beoordeling is verzameld als deel van een promotie.] Sinds enkele weken heb ik deze stoomgenerator in mijn bezit. Ik ben erg enthousiast! Strijken is nooit echt mijn ding geweest. Ik vouw liever dan dat ik strijk. Vroeger had ik een traditioneel stoomstrijkijzer. Ik moest hierbij de temperatuur aanduiden en verbrandde mij hier regelmatig aan. Met deze stoomgenerator gaat het een stuk vlotter. Het is een erg licht toestel dat gemakkelijk in de hand ligt. (Ik heb zelf een hele zwakke pols.) De stoomgenerator is wel wat groot voor mijn strijkplank. Wanneer je het toestel opzet is het na twee minuten klaar voor gebruik. Handig: als je het toestel niet gebruikt, valt het na 10 minuten vanzelf uit. Het toestel strijkt vlot over alle mogelijke stoffen zonder dat je ergens een temperatuur of stof moet instellen. Ik wist zelf niet dat dat kon. Ik maak regelmatig kledij en moet de stof regelmatig strijken om plooien te kunnen innaaien. Ook een versteviging voor de stof kan ik er makkelijk mee instrijken. Het geeft voldoende stoom, zonder dat je je eraan kan verbranden. Het waterreservoir is groot genoeg, hierdoor moet je het niet constant bijvullen. Ik zou dit toestel zeker aanraden.