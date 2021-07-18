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Refurbishment
Niet meer leverbaar
Dit product is gereviseerd en getest door ons team. Meer informatie
Druk max. 6,5 bar
Stoomstoot van max. 420g
Waterreservoircapaciteit van 2,5 l
Ultralicht strijkijzer
Het strijkijzer met stoomgenerator is voorzien van een veilige draagvergrendeling die uw strijkijzer aan de voet bevestigt. Het strijkijzer kan er dan niet afvallen en de warme zoolplaat kan niet meer worden aangeraakt. Zo kan het strijkijzer veilig en eenvoudig worden vervoerd.
Het 2,5 liter waterreservoir is extra groot, zodat u het apparaat tot wel 3 uur aaneengesloten kunt gebruiken, zonder het reservoir bij te vullen. Het is ook transparant, zodat u een 360°-beeld van het reservoir krijgt, om gemakkelijk te kunnen zien hoe veel water u hebt om stoom te maken. Uw stoomgenerator heeft een grote vulopening, waardoor u eenvoudig het reservoir ook op ieder moment tijdens het strijken bij kunt vullen onder de kraan of met een kan of fles
Dankzij OptimalTEMP-technologie verspilt u geen tijd meer met het wijzigen van temperatuurinstellingen, wachten tot de temperatuur is aangepast of vooraf sorteren van kledingstukken. U strijkt al uw textiel, van jeans tot zijde, gegarandeerd zonder schroeiplekken met de perfecte combinatie van temperatuur en continue krachtige stoom.
4.7
van 5
305
Reviews & awards
95%
beveelt dit product aan
Leyssens
18/07/2021
België
Ideaal voor als je weinig van strijken kent
[Deze beoordeling is verzameld als deel van een promotie.] Als fulltime opvoeder met onregelmatige uren is strijken niet meteen mijn ding. Echter is dit een licht toestel wat maakt dat het niet steeds een hele opgave is om het uit de kast te halen. De Perfect Care Aqua Pro GC9330/20 is voor mij het perfecte apparaat want naast gemak neemt het voor mij ook het nadenken weg. Ik kan op mijn gemakje serie kijken zonder me zorgen te maken over verkeerde temperaturen. Deze stoomgenerator stelt de temperatuur namelijk automatisch in en past zich aan aan wat je aan het strijken bent. Ideaal voor iemand zoals ik die er eigenlijk weinig van kent. Je kan vlot 2 a 3 uur aan een stuk door doen en krijgt zo veel werk verzet. Ook is er een kinderslot op en schakelt het toestel zichzelf uit als je lange tijd niets doet. De stoom is stevig en kreuken krijg ik vlot uit de kleren.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Perfect Care Aqua Pro GC9420/80 Strijkijzer met stoomgenerator
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Perfect Care Aqua Pro GC9420/80 Strijkijzer met stoomgenerator
SAVKE
16/07/2021
België
Snel en eenvoudig
[Deze beoordeling is verzameld als deel van een promotie.] Eindelijk een strijkijzer waar niet hoef te wachten om op te warmen en super voor mijn lange kleedjes in geen tijd te stomen. Licht, eenvoudig te hanteren en warmt heel snel op. Strijken eindelijk eenvoudig gemaakt door lichte ijzer met superhandige stoomfunctie. Geeft een heel mooi strijkresultaat.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Perfect Care Aqua Pro GC9420/80 Strijkijzer met stoomgenerator
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Perfect Care Aqua Pro GC9420/80 Strijkijzer met stoomgenerator
Simon_Verhoeven
15/07/2021
België
Uitmuntend voor de grote strijker
[Deze beoordeling is verzameld als deel van een promotie.] Het toestel doet een schitterende job met het wegwerken van kreuken dankzij een krachtige stoomgenerator. Er zit genoeg druk achter dat je vlot een ganse stapel was kan wegwerken, zonder om de zoveel minuten te moeten wachten totdat er terug genoeg druk is. En het toestel werkte vlot met verschillende textielen na elkaar. Wat wel in het achterhoofd dient gehouden te worden is dat je een grotere strijkplank nodig hebt voor dit model.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Perfect Care Aqua Pro GC9420/80 Strijkijzer met stoomgenerator
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Perfect Care Aqua Pro GC9420/80 Strijkijzer met stoomgenerator
tot 45% energiebesparing, gebaseerd op IEC 603311, ECO-modus in vergelijking met de TURBO-modus